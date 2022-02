PROZIVAO CECU DA JE "SRPSKA SELJANKA" SADA MU ANASTASIJA ODGOVORILA; Ražnatovićka pecnula Sašu VIdića! (VIDEO)

Nije htela da komentariše Jelenu Karleušu, ali je zato prozvala nekadašnjeg saradnika svoje majke Svetlane Cece Ražnatović

Pjevačica Anastasija Ražnatović prvi put se pojavila u medijima nakon što se saznalo da je raskinula vezu sa Đorđem Kuljićem u emisiji Ognjena Amidžića.

U studiju je nastao muk kada je voditelj pitao Ražnatovićevu šta iskreno misli o ljutoj rivalki njene majke, Cece Ražnatović, Jeleni Karleuši.

"Preskočiću to pitanje", rekla je Anastasija.

Na pitanje ko je najveći lažni prijatelj njihove kuće, mlada pjevačica kao iz topa odgovorila je

"Saša Vidić, da li treba da me pitaš što", odbrusila je Ražnatovićeva u emisiji Amidži šou.

Modni kreator već neko vrijeme kritikuje nekadašnju saradnicu, pjevačicu Cecu Ražnatović, a poslednji put je to učinio kada su društvene mreže preplavili snimci pjevačice sa jedne romske svadbe u inostranstvu.

Kreator je tada rekao:

"Šta urade srpske seljačine u Rimu. Pošalju selfi pored DiTrevi fontane koja je odavno deplasirana, no u svakom slučaju je veselo što pjevaš Romsku svadbu pored Rima. Čekamo slike sa nastupa".

Ceca se ubrzo oglasila i poručila mu:

"Neko ko je uposlen, on nema kada da prati tuđi rad, visi po društvenim mrežama i to na negativan način. Ja neću njega komentarisati, zato što iza sebe imam 18 godina provedenih s tom osobom. Sve što je rekao, isključivo govori o sebi. On nikada neće dotaći mene i govori isključivo samo o sebi".

