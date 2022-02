MAMA I JA SMO SLUČAJNO OSTAVILE MOMKE U ISTO VREME: Anastasija IZGRMELA u seksi čizmama i otkrila sve o Đorđu!

Anastasija Ražnatović prvi put javno o raskidu sa Đorđem Kuljićem

Izvor: Pink scereenshot

Anastasija Ražnatović i Đorđe Kuljić raskinuli su petogodišnju vezu iako su mesecima unazad živeli zajedno i mnogi im slutili brak.

Njihov razlaz protekao je vrlo mirno jer su se razišli zbog obaveza koje su ih razdvajali te su sve manje vremena provodili zajedno u Srbiji, ali i drugih, u ovom momentu nepremostivih razlika. Anastasija se nedavno iselila iz luksuznog dupleksa, a sada u emisiji Ognjena Amidžića otkrila i detalje raskida.

"Samo se zadesilo da smo mama i ja raskinule veze u isto vreme, nismo se dogovorile, pa nismo mi Kardašijanke!", počela je Anastasija, a onda otkrila i razlog raskida sa Đorđem i da li će se pomiriti sa njim:

"Niko ne zna šta nosi dan šta nosi noć, znam da ljudi očekuju da iza toga stoji bombastična priča, jednostavno smo odlučili da popričamo i došli do zaključka da je bolje ovako, da se raziđemo. Ja mu želim sve najlepše u životu. Imala sam 18 kad sam počela da se zabavljam sa njim, kad da se udam?! Sad imam 23. Kad se Veljko oženio svi su mene maltretirali, kad ćeš ti, ali eto, prosto, mislim da me čeka dosta toga u životu, tek sam se ispilila. Tako je i to je to...", rekla je Anastasija.

