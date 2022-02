ZAKLAĆU TE, VJEŠTICE! CAR PUKAO ZBOG DALILE: Bjesnio napolju, pa je ŠČEPAO i uništavao joj stvari - ona ga POCIJEPALA!

Dalila i Filip Car i dalje po starom.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Dalila Dragojević i Filip Car su se prije nekoliko dana pomirili i sve iznenadili odlukom i stavom da će njegovati svoju ljubav ovog puta, ali izgleda da im to baš ne polazi za rukom. Ponovo su se žestoko posvađali, i to nakon što je Filip uspio da ubijedi Dalilu da porazgovaraju.

Ona se iznervirala kada ju je uvrijedio i odlučila je da ode od njega, zbog čega je on dodatno pobjesnio. Zamjerio joj je na nekim postupcima tokom žurke i detaljno rekao šta mu smeta, pomenuvši i Taru Simov i Deniz i još neke, a uz to joj rekao da on nju više voli nego ona njega.

"Pa vidiš da si se zezao u pušionici... Ja nisam pričala ni sa kim", rekla mu je Dalila.

"Okreni da je sad to problem. Tebe u suštini boli ku*ac, ja to znam. Kad sam vidio koliko tebe boli ku*ac za neke situacije, što bi te bolio za Filipa Cara? Ja puno više volim tebe i puno više sam se dao, samo si ti manipulator", nastavio je Filip.

"Ovaj razgovor je pranje tebe", poručila mu je Dalila, ali je Filip ostao pri svome - da samo čeka trenutak da napadne.

"Tad si već uveliko rekao Đedoviću da ćeš raskinuti sa mnom - istakla je Dragojevićka.

"Da, ali nisi znala to, odronu i vještice. Ja izlazim i onda...", nastavio je Filip, a Dalila mu je zamjerila na tome što joj je rekao da je vještica i ustala, a on je krenuo za njom.

"Stani, saslušaj me do kraja, vidim ti u faci da me namjerno izluđuješ. Stani da ti kažem do kraja, udaviću te!", vikao je Car.

"Neću da slušam tvoje uvrede više", rekla mu je Dalila.

Kasnije je nastavljena svađa u dnevnoj sobi, kada je Car govorio Dalili da je najgora i da se on zbog nje osjeća loše, kao i da će ga na kraju šutnuti kao lopticu.

"Razvaliću ti pola kreveta! Ja završim priču i gotovo!", prijetio je Car, a kasnije je pokušao da joj uništi uspomene, kada se osamila na krevetu u sobi.

