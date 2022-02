CAR JE OTROV, DALILA JE JOŠ GORA: Emina Mujić šokirana nasiljem koje njena ćerka trpi - "U Hrvatskoj ga čeka zatvor"

Majka Dalile Mujić ne može da veruje šta je njena ćerka dozvolila.

Danima gledamo brutalno nasilje između Dalile Dragojević i njenog ljubavnika Filipa Cara, snimci su veoma mučni i gledaocima, a posebno njenim roditeljima. Emina Mujić, majka zadrugarke oglasila se posle njihovog poslednjeg sukoba i otkrila da za ove situacije najviše krivi svoju ćerku.

"Sve pratim, ali očigledno moje reči ne dopiru nigde. Kad bih ja ušla u "Zadrugu" mnogli bi nadrljali, ne samo Car. Ne bih da budem gruba, ovo što bih sad rekla bio bi udar veliki... Prvo, Dalilu osuđujem što se spetljala s njim, tim ološem, a drugo što dozvoljava sebi da neko manipuliše njom", priča Emina za Kurir vidno potresena zbog svega što ima priliku da vidi.

Emina smatra da njena ćerka treba krivično da goni ljubavnika, a ne da mu oprašta sve.

"Napeta sam, ljuta sam, sve me boli, niko mi se ne oglašava iz produkcije. Ne plašim se da će Car da naudi Dalili, on je takav kad popije. Verovatno je došla do njega informacija koju sam ja rekla da ne sme nazad u Hrvatsku jer će ići u zatvor... Zato on psuje mene, psuje Dalilinog oca, to je iživljavanje nad mojom ćerkom. Car ne voli ni svoju majku ni sestru. On je otrov, đilkoš. Dalila je još gora od njega jer to dozvoljava, trebalo je da podnose krivičnu prijavu protiv njega još prvi put, a ne da odustane", rekla je ona a onda se osvrnula na priču o crnoj magiji koja se redovno veže za njihovu porodicu i odnos Dalile i Dejana.

"Zar stvarno mislite da se neko bavi crnom magijom. U životu nikad to nisam radila, ne živim u tom svetu. Pitajte Dejana šta je našao u igračkama. Ja Dejana volim, za razliku od njegove majke i brata konjine. Oni su zlo zla, oni sve to prave... I ovo sad da se Dalila i Dejan razdvoje su oni napravili, ovo posle Nove godine. Ali to ne znači da se njih dvoje neće pomiriti. Evo ja sad javno kažem, da li crnom magijom ili bilo kako, Dejan će živeti sa Dalilom opet, zapamtite. Ma ako nastavim da pričam mnogima neće biti dobro. Zato kažem da bih volela da uđem i da ih ja pitam sve, da ceo svet čuje istinu", zaključila je Emina, a njena ćerka trpi pravu torturu kako danju, tako i noću:

