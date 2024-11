Pripadnik niškog odreda Žandarmerije Aleksandar Raičić (25) osuđen je na 30 godina zatvora zbog ubistva sugrađanina Vlastimira Nalića (25).

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnik niškog odreda Žandarmerije Aleksandar Raičić (25) ubio je sugrađanina Vlastimira Nalića (25) zbog duga za drogu. Ovaj zločin se desio prije tačno 11 godina, 27. novembra 2011. godine, a ubica je uhapšen istog dana pri pokušaja bjekstva u Crnu Goru.

Kako se ispostavilo, Raičić je dilovao drogu za Nalića i ostao mu je dužan, pa je odlučio da ga likvidira jer nije mogao da mu vrati pare. Obojica su bili povezani sa kriminalnom grupom Zorana Ajkovića Ajkule, a žandarm je privatno radio i u obezbjeđenju njihovih lokala.

Upucao ga sa tri metka

Raičić je Nalića, sa kojim je bio dugogodišnji drug, upucao sa tri metka u njegovom automobilu "alfa romeo" u naselju Donja Vrežina, nakon što su zajedno proveli veče.

"Bili su u gradu, a onda je Nalić odvezao Raičića do njegove kuće. Tu je došlo do svađe, jer je tražio da mu isplati dug za drogu. Aleksandar je navodno Naliću, ali i drugim dilerima od kojih je uzimao kokain za prodaju, dugovao preko 2.000 evra. Nalić je Raičića zbog toga pritiskao, što je kulminiralo svađom koja je dovela do ubistva. Žandarm je pucao u njega iz službenog pištolja", otkrio je tada Informerov sagovornik iz istrage.

Raičić je zatim pozvao brata svoje djevojke i rekao mu: "Isheftao sam Vlastu", tražeći od njega nešto novca za bjekstvo.

"U 17 sati se ukrcao na autobus koji iz Leskovca ide za Podgoricu. Usput je odbacio službeni pištolj iz kojeg je ubio Nalića. Kada je došao na granični prelaz Mehov Krš, pokazao je službenu legitimaciju, nadajući se da će proći bez problema. Međutim, za njim je već bila raspisana potraga, pa ga je granična policija zaustavila i obavijestila nas da je kod njih. Kada smo stigli, mirno se predao", objašnjava sagovornik.

Dolazio drogiran na posao

Sad već bivši žandarm, ispostavilo se, i sam je bio narkoman zbog čega je imao problema na poslu. Takođe, kako navodi sagovornik, bio je praćen jer je radio u klubovima koji su povezivani sa članovima niških kriminalnih grupa, uključujući i porodicu Ajković:

"Dešavalo mu se da dođe na posao drogiran. Iako su mu starešine skretale pažnju da prekine sa tim, pod prijetnjom otkazom, on nije odustajao. O njegovom ponašanju obaviještena je i komanda Žandarmerije u Beogradu. Spremao mu se otkaz, ali i hapšenje zbog droge", rekao je sagovornik.

U maju 2015. godine, Raičić je osuđen na 30 godina zatvora na osnovu sporazuma o priznanju krivice.

Protiv njega se pred niškim Osnovnim sudom vodio i krivični postupak po optužnici da je godinu dana ranije pomogao učesnicima tuče u kafiću "Doga", gdje je radio kao obezbeđenje, da se sakriju od policije.

Sin uglednog starešine

Inače, on je sin uglednog starešine iz niškog odreda Žandarmerije. Aleksandrov otac je pokušavao da ga vrati sa stranputice. Vraćao je njegove nagomilane dugove, ne znajući da ovaj sve pare troši na drogu i da "honorarno" obezbjeđuje klubove iza kojih stoje okoreli niški kriminalci i narko-dileri. Mislio je da mu je sin stalno švorc zbog kocke.

"U početku se ponosio time što je sin krenuo njegovim putem. Međutim, Aleksandar je počeo čudno da se ponaša i stalno je ostajao bez para. Sve bi spiskao na drogu. Cijela porodica je pokušala da ga izvuče, ali nisu uspjeli", dodao je izvor.

(Informer/Mondo/Aleksandra Virijević)