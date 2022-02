NJOJ BIH SLEDEĆOJ VOLEO DA VIDIM LEĐA! Damir nikad iskrenije o barovcima - odabrao najveću LENČUGU I POBEDNIKA!

Damir Tepavac za mondo.rs sabrao utiske nakon učešća u rijalitiju Bar.

Izvor: Kurir televizija

Iako je važio za jednog od najvećih favorita u rijalitiju Bar, Damir Tepavac napustio je takmičenje i borbu za glavnu nagradu od 30.000. tačnije, odnosno nakon kazni za nasilno ponašanje i neposlušnost učesnika 25.000 evra.

Nakon što je za ekskluzivno za mondo.rs komentarisao ponovni ulazak Sofije Une Manić, odnos Ivana i Ksenije i reagovao na komentare da jeupravo zbog druženja saslovenskom starletom ispao iz takmičenja, Damir je za naš portal i sabrao utiske o svom učešću, te komentarisao i pojedine učesnike.

U toku razgovora prišao mu je i jedan od fanova, te naglasio da je upravo njega navijao, što i te kako govori o popularnosti rijalitija Bar, ali i Damira kao učesnika.

"Trebalo mi je 15 minuta šetnje da se oporavim od rijalitija, napolju sam, kraj! Videla si, osim tog prepoznavanja na ulici, dizanja prsta i dobacivanja: 'To, kralju!', gledam ovih stotinu poruka koje sam dobio na društvenim mrežama. Nisam dobio nijedno ono: 'Majmune, ti si kreten' i slično. Možda ima loših komentara po portalima, ali meni lično nije stigao nijedan uvredljiv, što je iznenađujuće meni samom. Normalnost je retka, ja mislim da sam ja normalan, ja sam u rijalitiju pokazao ono što zapravo jesam nekih 80%, to sam bio ja, a ovih 20 se moralo malo taktizirati", započeo je Damir.

"Rijaliti Bar mi je sjajno životno iskustvo, sad ću da nastavim svoj život, pa za jedno 10, 15 godina kažem familiji i drugarima: 'E onda kad sam bio u rijalitiju...'. Sjajna priča, gledaću da iskoristim ovih 'pet minuta', za sada nemam baš neki plan za dalje, ali razradiću ga", rekao je na samom početku razgovora.

Damir potvrđuje da pojedini učesnice čine sve kako bi opstali u rijalitiju, ali i da mnoge brine kakav utisak ostavljaju napolju i kako će se predstaviti javnosti. On je već sutradan nakon napuštanja Bara posetio takmičare, a naročito ga je obradovalo što je u smeni bila "njegova ekipa" kojoj je i dalje krivo što ih je napustio.

Ipak, Davora izdvaja kao sebi najdražeg, ali se i slaže sa njegovom izjavom da se "bez Damira ruši koncept ekipe".

"On je ortak sa kojim sam mogao da pričam sve i svašta, nevezano za kuću i za Bar. Ajde sad da vidimo kad dođemo pijani i bez para kući, a nema šta da se jede. Znaš li ko je bio glavni kuvar? Ja! Ja ću da napravim čudo neko, kad je žurka, kad su svi pijani, ja preuzmem odgovornost, sam radim... Ko će sada to da radi? Niko, Nenad će stalno da ih napušava što su na terasi, nema nikoga da čuva šank", priča on.

Na pitanje ko je najveća lenčuga, ali i ko je najaljkaviji u Baru, dao nam je jasan odgovor:

"Osim mene? Sofija je najveća lenčuga, iako do sada nije bila tu. Bila je njena priča kao sad ću da učim i da radim i onda joj daš papir, ona nešto kao počne da čita i to traje pet minuta. Ne znam da li je svesno lenčuga ili nesvesno, ali je najmanje bitna karika za posao. Ja sam bio taj koji ne čisti za sobom, krevet mi je čist i miršljav, stvari isto, ali da perem sudove, usisavam... Za to se uvek nađe neki dobrovoljac".

Potom je za mondo.rs komentarisao svoje bivše kolege i cimere, ali i otkrio da li misli da su se pojedini spremali za učešće u rijalitiju.

"Naprotiv, oni su precenili svoje sposobnosti. Oni nisu spoznali sebe, lagali su sebe i predstavljali se drugačije, a onda su počeli da pucaju i pokazuju pravu stranu. Svi su se predstavljali bolje", započeo je, a onda komentarisao Sanju i probleme koje je napravila ekipi zbog zaduživanja i ispijanja alkohola u toku radnog vremena.

"Sanja je došla spremna, svesna. Rijaliti igrač je izmišljena reč, ali ona to jeste. To je taj lik. Pije, kuva, organizuje, sve živo radi za gledanost. Ne znam da li svesno ili nesvesno, ja mislim da je svesno. Ozbiljan je igrač, ali za alkohol... Dva meseca mi traži duplu rakiju, a na računu je jedna. Ona to radi dva meseca i onda se naljutila kad je Davor rekao: 'Dosta je bilo, da li si normalna?'. Ne možeš to raditi. Granica je pređena, u pravom svetu bih i kao šanker njoj dao otkaz, rekao bih: 'Ili ona ili ja'. Ja bih van rijalitija radio sa Davorom, on zna da radi, ali i sa Darkom, dok sa Sanjom ne bih mogao. Ne bih mogao ni sa Dejanom, glasna je", bio je jasan.

Izvor: Kurir

Kada je o gostima reč, Damir je u centru komentarisanja završio i zbog atraktivne crnke Gage na koju, kako je sam priznao, nije ostao imun. Iako je dve večeri provela u Baru, on je sa zgodnom cicom ostao u kontaktu i čuo se sa njom po izlasku iz rijalitija.

"Gaga je sjajan lik, ne znamo se od ranije, upoznali smo se u Baru. Ništa bitno, ali mi je prijala. Juče je trebalo da se vidim sa njom, ali nemam pojma da li bi tu moglo da ima nešto više. Ali zato što ja ne znam šta ću da radim sa sobom, bilo bi lepo da idemo po svetu i slikamo se. Možda mene ona ne shvata ozbiljno, ali što bih ja lagao zarad rijalitija? Tako da ne znam, tu je i u kontaktu smo", priznao je za naš portal.

Na samom kraju razgovora pitali smo Damira za koga misli da će sledeći dobiti otkaz, ali i koga vidi kao pobednika rijalitija Bar.

"Sanji bih voleo da vidim leđa i Dejani. Sanja jeste bila na stolici, ali pravi haos. Dejana se provlači bez stolice na foru 'dobra sam sa svakim', a baš su to prebacivali Marku. Ksenija ako želi pobediće, a ako sklonimo Kseniju na stranu onda Darko. Darko nije jak igrač namerno, ali isplivao je... Malo sam žrtva, malo sam šmeker, dobro radi, za posao nemam ništa da kažem loše. Dođe fino obučen, uljudan je, isplivao je i mislim da za gledaoce rijalitija ispunjava te neke kriterijume", zaključio je Damir Tepavac za mondo.rs.

Damir je po napuštanju rijalitija Bar gostovao u emisiji "Kontra šou", pogledajte deo njegove priče:

