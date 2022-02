SOFIJA UNA JE VAZDUH, KSENIJINA LJUBAV PREMA IVANU ZNAK PITANJA! Damir raskrinkao trougao u Baru - nikad ISKRENIJI!

Izbačeni barovac Damir Tepavac za MONDO komentarisao bivše kolege, ali i ljubavni "trougao" o kojem bruje svi.

Iako je važio za jednog od najvećih favorita u rijalitiju Bar, Damir Tepavac napustio je takmičenje i borbu za glavnu nagradu od 30.000. tačnije, odnosno nakon kazni za nasilno ponašanje i neposlušnost učesnika 25.000 evra.

Svoje utiske nakon izbacivanja sabrao je za MONDO, ali i komentarisao ponovni ulazak Sofije Une Manić koji je sve aktuelne barovce ostavio bez teksta.

Damir je u razgovoru za portal mondo.rs naveo da Sofiju ne smatra jakim igračem, ali i da ne vidi da odnosu između Ivana i Ksenije preti bilo kakva opasnost od nje.

"Sofija Una je vazduh, ne može ona nikome da mrsi konce, ništa. Da uđe da pravi Ivana ljubomornim... Vidi, imaš Sofiju i imaš Kseniju koja je sa Ivanom, Sofija je nebitna. Ona čak ni ne zna nikome ništa da pomrsi, nije ni jak igrač, šta ona ima da pokaže? U rijalitiju je mogla da pokaže samo te neke male romansice, šaptanja u krevetu, seks, ako je bio... To je to. Niti zna da radi, niti je nešto gotivna sa gostima, vazduh... Ne može da pomrsi konce nikom, može samo da ih iznervira", rekao je on.

A na pitanje šta misli o odnosu Ksenije i Ivana i da li tu zaista ima ljubavi, ni sam nije znao da da jasan odgovor:

"Nemam pojma, koliko god da ja znam Kseniju ona meni i dalje ima znak pitanja iznad glave. To sa Ivanom... Nemam pojma, realno da te zabode neka ljubav u rijalitiju, pa da se to nastavi kao veza, nije nemoguće, ali je kao dobitak na lotou - mala verovatnoća, ali nije nemoguće", objasnio je Damr.

