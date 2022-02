INSTAGRAM CICA MUVALA REPERA, PA UŠLA U ZADRUGU: Monika napravila POMETNJU - izgleda isto kao njegova bivša!

Makedonka Monika Jovanovska nova je učesnica Zadruge 5.

Izvor: Instagram/jovanovskaam__

U pitanju je devojka iz Skoplja koja do sada nije bila poznata javnosti, ali je pre izvesnog vremena otpočela platonsku vezu sa reperom Nenadom Aleksićem Ša, koji je često pominje u Zadruzi.

Monika je od sinoć i zvanično zadrugarka, a na početku je u studiju otkrila neke detalje o sebi.

"Iz Skoplja sam, imam 21 godinu, slobodna sam, nemam dečka. Studiram, ali sad sam na pauzi zbog rijalitija, studiram marketing menadžment", rekla je ona, a onda govorila o svom odnosu sa Ša, koji uporedo ima i turbulentan odnos sa bivšom devojkom Tarom Simov.

"Upoznali smo se preko Instagrama u decembru 2021. Ja sam njemu prva poslala poruku, on je odmah odgovorio. To je bilo mesec dana pre njegovog ulaska u Zadrugu 5. Nakon toga smo svaki dan po 5, 6 puta dnevno pričali preko video poziva. Nismo se videli, trebalo je da dođe u Skoplje, ali je ušao u Zadrugu. Očekujem svašta, jer on je drugačiji kad je dobar sa Tarom i kad nije. Jednom smo se posvađali i ja sam rekla 'ako se pomiriš sa Tarom ne javljaj mi se', ali ja ipak to ne mogu, jer mi se on mnogo sviđa. Hoću da se borim za njega, ali ako on neće meni je to ok".

Učesnici su ostali u šoku kada su je ugledali, jer neverovatno podseća na Taru Simov.

