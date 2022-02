UČESNIK RIJALITIJA OPISAO KAKO JE UHAPŠEN! Molio sam Boga da budem sam u ćeliji, a onda su me odveli kod psihijatra!

Lazar Čolić Zola otkrio detalje privođenja zbog nepojavljivanja na sudu

Izvor: Printskrin, Youtube/Zadruga Official

Posle porodičnog sastanka koji se održao u Beloj kući, Lazar Čolić Zola je Neveni Savić i Sanji Grujić ispričao skandalozne detalje kada je bio u zatvoru.

"Hajde u ovu prostoriju dok ne dođe patrola. Rekoh, Bog zna šta sam uradio, da nije neka greška. Ja tamo da dođem, ono nije ćelija, ono je, ja ne znam. Dođe meni u glavu da me možda zovu to što se nisam odazvao na sud! Stavili su mi lisice i ja se usput ispričao sa policajcima, sve kul. Čini mi se, kako ja hoću da pustim ruke, tako me sve više stežu lisice. Kažu mi oni: 'Prespavaćeš ovde i imaćeš doručak, samo ostavi sve stvari ovde'", rekao je Zola i nastavio:

"Ja sada molim Boga da me stavi negde, da budem sam, da se naspavam kao čovek. Čovek je, građen kao Lepi Mića, ali je malo veći. Nikada gori osećaj nisam imao nego tada, pitao sam se, šta sam zgrešio. Čovek mi kaže da ne paničim, i pokazuje mi zbog čega je on uhapšen. Jedan mi je došao i rekao: 'Pripremi se, ideš kod psihijatra'. Kad ono, ja odoh tamo, i kažem mu da imam napad panike. Ja dobijam informaciju da će me pustiti, budem u ćeliji dva sata, bez ičeg u džepu, imao sam 500 dinara. Izlazim napolje i onda sam nazvao majku i rekao joj da je sve okej. Posle dobijam novac i idem u hotel da se odmorim i da prespavam".