ZOLA DRŽAO MILJANU U PODRUMU? Kljukao je ljekovima i maltretirao jer mu je donijela samo 500 € za dug i KOCKU!

Nakon što je Miljana diskvalifikovana iz rijalitija "Zadruga" zbog napada na bivšeg momka Lazara Čolića Zolu, počele su da isplivavaju mračne tajne njihove ljubavi. Kako domaći mediji pišu, Lazar je jednom prilikom Miljanu držao zaključanu u podrum jer mu nije donijela dovoljno novca.

Di-džej iz Dervente navodno je pred ulazak u rijaliti zvao Miljanu da dođe u Republiku Srpsku kako bi joj iznudio novac. Pošto mu je donijela "samo" 500 evra, danima ju je kinjio i tjerao da spava u podrumu kuće njegovog druga, piše Informer.

"Miljana je ludo zaljubljena u Zolu i spremna je sve da uradi za njega. Kada ju je ljetos pozvao da dođe kod njegovog druga u Doboj, odmah je potrčala. Rekao joj je da ponese pare jer su mu bile hitno potrebne za kocku! Kod sebe je imala samo 500 eura i to mu je i dala", priča dobro obaviješten izvor i dodaje da je Zola poludio jer je očekivao veću sumu, čak i nekoliko hiljada eura.

"Vikao je na nju: "Što si došla sa tako malo love?! Šta da radim sa tom sićom?!" Uzeo joj je taj novac, drugu je vratio dug od 100 eura, a ostalo je prokockao! Naš sagovornik dodaje da je Čolić bio toliko bijesan na Kulićevu da ju je danima maltretirao. Kad je shvatio da je ponela samo 500 eura, tjerao ju je da spava u podrumu! Ona se svađala s njim zbog toga, ali nije htio da čuje da je pusti u kuću. Kljukao ju je nekim ljekovima da bi je smirio", priča izvor za Informer.

Kako izvor dodaje, Miljana je Zoli vratila kredit koji je imao, a dok je ona dane provodila omamljena u podrumu, on je izlazio, bančio, kockao...

"Vratila mu kredit. Dok je Miljana bila omamljena u podrumu, Zola je uživao punim plućima. On je za to vrijeme odlazio da spava u kuću, izlazio je, bančio... Kockao se... Miljana ga uopšte nije zanimala! Po cio dan je sedela u podrumu, pušila cigaretu za cigaretom i pokušavala da ga dobije na telefon. Tek poslije tri dana pustio ju je iz podruma, a ona se odmah vratila u Niš", zaključuje izvor, a kako je svima poznato njihova veza je bila vrlo burna, što dokazuje i tuča usred jedne emisije:

Ni Kulićeva nije krila da je prošlog ljeta sav novac potrošila na bivšeg momka, ali da ni to nije bilo dovoljno već se i zadužila zbog njega.

"Zola me je opelješio! Vratila sam njegov kredit od 20.000 eura, dugove za kocku i drogu, a tokom ljeta, dok smo bili u Doboju, stalno me je pritiskao da mu dam još novca. Zvala sam mamu da mi pošalje pare, ali ona nije htela jer mi je dala dovoljno novca kad sam pošla! Zbog toga sam se zajmila na sve strane. Još imam dugove zbog njega", govorila je Miljana.

Marija Kulić nije iznenađena što je Zola maltretirao njenu ćerku, jer kako kaže, svjesna je da ju je koristio samo za novac.

"Ništa me ovo ne čudi pošto je Zola oduvek koristio Miljanu. Zna da je slaba na njega i da će mu uvijek dati novac. Početkom „Zadruge 5" čak je pobjegla iz rijalitija samo da bi njega uvela! Htjela je da mu pomogne da ponovo dođe do novca. Govorila sam joj da ga samo pare interesuju, ali me nije slušala", rekla je Marija koja je nedavno pobijedila opaku bolest, a evo ako danas izgleda: