TRAŽILA 25.000 € DA UNIŠTI BRAK? Dalila uz honorar zarađuje PAPRENO, promijenila ugovor da SMRVI Dejana

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Dalila Dragojević, odnosno Mujić, pod lupom je javnosti otkako je ušla u Zadrugu 5, kako zbog javne prevare s Filipom Carem zbog koje je svjesno uništila petogodišnji brak s Dejanom, tako i zbog porodičnih stvari, ali i prošlosti koja je, kako se ispostavilo, veoma burna.

Sve više se priča i o Dalilinoj zaradi u turbulentnoj sezoni aktuelnog rijalitija, pa su počele da kruže i glasine da je svaki svoj potez i novi "status" dobro unovčila. Od prevare do razvoda, seksa i skandala, i na kraju pomirenja s Carem.

Navodno je za razaranje braka dobila dodatnih 10.000 eura na ugovoreni honorar, o čemu se već pisalo, a sada je, kako tvrdi Kurir, ponovo sklopila dogovor s produkcijom o nadoknadi ako se pomiri s Filipom Carem. Zbog toga se pomirila s ljubavnikom, ali se po starom običaju u njihovom odnosu dešavaju turbulencije i žesoke svađe, vrijeđanja i pljuvanje, preko čega je prešla. Oni koji poznaju Dalilu i njeno razmišljanje i kalkulisanje, kažu da im je sada jasno zbog čega se Caru uvijek vraća.

"Kratko ću ispričati kako se to dogodilo prvi put. Kada je Dalila vidjela da ima prođu kod Cara i da su krenuli pogledi, ona je tražila razgovor s produkcijom. Brzo su je izveli, jasno im je bilo šta ona hoće. Tada je prvi put tražila novi ugovor i veće pare, a zauzvrat je obećala da će podići gledanost rijalitija, jer će javno prevariti muža koji spava s njom u krevetu. Bila je dva sata u kancelariji, dogovor je pao i, eto, posle par dana Dejan lomi glavu, dok ona ima odnose sa Filipom maltene na njegove oči. Znam da smo svi komentarisali da je je to svjesno uradila zbog 10.000 eura. To je sve prošlo, Maja Marinković je ušla u rijaliti, Car joj se vratio, a Dalila je ostala sama. Počela je da se približava Dejanu, radili su na pomirenju, ali je i to propalo. Tada je u bubicu često tražila razgovor s produkcijom, svima je jasno zbog čega", tvrdi izvor upućen u situaciju.

"Dalila je jako sujetna. Smatrala je da je Majin ulazak udarac na nju. Pošto je Marinkovićka imala ispade koji su svima dobro poznati, diskvalifikovana je, a Dalila je već tada skovala plan. Ovoga puta dugo je čekala da je produkcija primi da razgovaraju, danima joj niko nije davao odgovor i konačno je izašla. Sjedila je više od pet sati u kancelariji s ljudima iz produkcije. Skovala je plan kako Dejana da uništi, a ona finansijski da profitira. Znam da je tražila abnormalnu cifru para, svi smo se krstili, ali na moje veliko iznenađenje uspjela je da uzme još oko 15.000 eura da bi se pomirila s Filipom i sada je opet priča na njoj", dodao je izvor koji kaže da je Dalila za dvuje promene ugovora zaradila 25.000 eura.

"Sve u svemu, Dalila je dva puta mijenjala ugovor i time profitirala najmanje 25.000 eura, plus njeni honorari koje je dogovorila prošlog ljeta."