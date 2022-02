VODITELJKA UŠLA U STAN I SAOPŠTILA IZNENAĐENJE! Davor je izabran za najomiljeniju osobu, a ONA JE NOMINOVANA!

Posle napornog i burnog dana za barovce, sinoć smo se uključili uživo da vidimo šta oni to rade.

Izvor: Kurir TV printscreen

Za sada je izvjesno da su se Vasići u Baru snašli odlično. Rada je razvila lepo prijateljstvo sa Darkom Vadljom, koji ima problema sa sinom, pa ga i kao majka šestoro dece odlično razumije oko problema koje ima u roditeljstvu i vaspitavanju svog sina.

A barovci su večeras učestvovali u nominacijama, došla je voditeljka i dugo pričala sa njima o svemu.

Rada uveliko planira žurke koje treba da se dese ovog vikenda, a zadovoljna je svima.

Darko je vođa ove nedelje i do sada se odlično pokazao, a oduševio je čak i Sanju Jakšić, koja je preko noći promenila mišljenje o njemu.

Za vikend se planiraju neviđene žurke, menadžer Bara je i dalje odsutan, ali za sada su barovci odlični u ovonedeljnim zadacima.

USLIJEDILE SU NOMINACIJE

Za Darka, pošto je favort, barovci ne mogu da glasaju. Takođe, ne mogu da glasaju za Svena, jer je favorit publike. A Sven je veoma radostan bio.

Aleksa je prvi dobio minus, a potom i su i Kristina i Ivan dobili minuse, kao i Stanislava. Kristina je glasala za Ivana.

Ksenija se posvađala sa Darkom.

- Ti si monstrum - rekao je Darko Kseniji, na šta mu ona nije ostala dužna i uzvratila.

Potom je Darko nominovao Kseniju, jer je odbila zadatak i smanjila nagradu za 1.000 eura. A potom je i Sven Kseniji dao minus. Aleksa je glasao za Sanju. Stanislava se javila video linkom, te je glasala za Kseniju. zato što je glavna nagrada smanjena zbog nje.

I tako je Ksenija postala prva nominovana.

Ivan i Davor dobili su pluseve. Darko, ovonedjeljni vođa, dao je Aleksi plus. Ivan je Davoru dao plus. Aleksa je Ivanu dao plus. Kristina je Davoru dala plus. A onda se u program uključila Stanislava i plus dala Dejani. A Davor je dao plus Kristini.

Tako je Davor izabran kao omiljeni barovac.

Uslijedilo je novo iznenađenje. Ovo je jedini put kada omiljeni neće slati na vruću stolicu. A iznenađenje je da Rade i Rada biraju drugog nominovanog. I oni će sutra izabrati drugog nominovanog.

