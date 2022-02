ALEKSANDRA JE GLUPA I DEJAN JE NJENA ŽRTVA, CAR SAMO KORISTI DALILU: Bane Čolak otkrio ŠOK TAJNE iz Zadruge!

Čim je napustio Zadrugu, odmah je progovorio o onome što se dešava u Beloj kući.

Bane Čolak je juče iz zdravstvenih problema napustio Zadrugu, što je rastužilo njegove sada već bivše cimere, ali čim je izašao iz rijalitija progovorio je o svemu što se dešava, a što gledaoci nisu u prilici da vide ili zaključe.

Prvo je otkrio koji zdravstveni problem ima, a zadrugari su pominjali čak i operaciju.

"Imao sam jednu povredu još pre deset godina. Uvek se prijavljujem za zadatke. Noga je počela da otiče, nešto se poremetilo. Baš me je jako bolela. Trudila se produkcija, ali bolje je napolju da se to nekim drugim metodama sanira. Što se tiče mog učešća, zadovoljan sam, ovo je do sada najbolje moje bitisanje tamo. Dao sam svoj maksimum. Znao sam da imam ogromnu podršku moje Ivane i moje porodice", rekao je Bane, pa prokomentarisao odnos Filipa Cara i Dalile.

"Što se tiče Filipa i Dalile, tu nema emocija ni ljubavi. Mislim da je Filip dobio informacije i upute od komentara da se napolju ne kotira baš najbolje i da mu je najbolja karta da se iskupi za način na koji ju je ostavio. Sad je našao da joj pruži utehu, kad niko neće. Da se nađe kao veliki spasilac, Supermen. Neko ko ima emocije ne može da izgovori onakve reči osobi koju voli", smatra Bane.

Novonastala ljubavna veza Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića, smatra on, nema budućnost, već je to samo njen vapaj za kadrom.

"Ta Aleksandra je najveći kadropaćenik. Ona je do sada sve preko ''one'' stvari dolazila u žižu javnosti. Prosto nema na drugi način kako da pokaže i eto. Svi vidimo koliko je ona inteligentna, često ispada glupa. Uhvatila se Dejana, on je njena žrtva. Lepo mu je s njom, teraju kontru Dalili, baš jedna rijaliti priča", zaključio je Čolak.

