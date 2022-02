BLAM NAD BLAMOVIMA! Dalila se pojavila u haljini Maje Marinković, a onda je Filip ustao i osuo po njoj (FOTO)

Niko nije mogao da veruje kada se Dalila pojavila u haljini svoje ljute suparnice.

Dalila Dragojević pokušava na sve načine da privuče svog ljubavnika Filipa Cara, pa se čak i pojavila u istoj haljini kao njegova bivša Maja Marinković.

Iako se kompletno sredila, iskopirala njegovu bivšu i trudila se da bude sve po njegovom, ni to joj se nije isplatilo jer je on ponovo pred svima osuo po njoj i izneo stvari kojima ga izbaci iz takta.

Prva se Dalila oglasila o njihovom odnosu ali i brutalnom nasilju koje smo mogli da vidimo pre samo 2 dana.

"On meni znači, ali mi se jeste gadio. Mislim da smo najiskreniji kada pričamo samo nas dvoje. Ne bih ja da pričam o svojim emocijama, neko sam ko je za njega sve uradio. Ja sam svesna nekih stvari, on nema poverenja, ja nemam poverenja u njega, sa pravom. Jednostavno sam uvek radila na sebi i nisam neko ko će da dopusti da neko drugi brine o meni i prija mi. Mislim da je najpametnije da on razmišlja umesto mene, dok ne stanem na noge. Jeste, izdešavale su mi se kobne greške, ali mislim da mogu da ih ispravim. Meni se može desiti da imam neki ispad, ali sam ga zamolila da mi ne ukazuje da zagalami, da mi kaže tiho i sa strane", rekla je ona.

Dalila se ovog puta pojavila u haljini Maje Marinković:

Pogledajte kako je Maji stajala ista haljina:

Nakon nje ustao je Filip Car kog su gledaoci pitali zbog čega nije smeo Maju Marinković da tretira kao Dalilu.

"Smeo sam, ja se ponašam onako kako se osećam u momentu. Nisam baš dobro odreagovao. Nije to do njene reakcije, samo imam unutra neke reakcije, kao eksploziv. Imam nešto u glavi, samo da se raščistim... Ja od Maje očekujem svašta, a od Dalile i ne. Od Maje očekujem da kad mi kaže da će nešto ispoštovati, da neće to duplo ispoštovati", rekao je Car.

"Zašto si Dalilu gađao flašom, realno top joj stoji ona haljina, a ti si joj samo drug", glasilo je sledeće pitanje za Filipa.

"Nije tu problem haljina, nego sam neke stvari druge shvatio. Ja sam ovako video šta je Dalila napravila, to su sitnice za nekoga, a posle mogu biti krupne stvari. Nisam trebao onako da se ponesem i nije mi bio potreban taj ispad. Ne osećam se dobro i može me sve izbaciti iz takta. Ako se još jednom ponove takve stvari, neću ni reagovati", rekao je Car, a onda osuo po Dalili:

"Ona nema prostora više za greške. Ima 4 crvena kartona, ona sada kad kroči na teren, treba da blista. Rekao sam joj i ovde i u pušionici, ali to nije normalno. Dok sam ja išao negde, vratim se nazad, ona naskače na ljude. Ja molim minut pre tvog pitanja, ona ustane i drvlje i kamenje. Nema prostora ni za nju ni za mene. Sledeći put neću ni reagovati. Ja ako smatram da ona ne može, ja verujem u to da može, samo eto, ne znam šta se dešava u tim momentima. Krivo mi je zbog mog nastupa, ali ja se danima nakon toga loše osećam."

Pogledajte strašne scene nasilja nad ženom pred kamerama Zadruge:

