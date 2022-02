SEKS JE IMAO ZBOG PARA! Miljana nije iznenađena vrelom akcijom Zole i Deniz - "On je ŽIGOLO"

Bivša devojka Lazara Čolića Zole, Miljana Kulić ističe da uopšte nije iznenađena intimnim snimkon njenog višeg i Deniz Dejm.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Društvene mreže "gore" zbog snimka iz Zadruge na kom Deniz Dejm oralno zadovoljava Zolu dok on peva, a sada je njegova bivša devojka Miljana Kulić istakla da uopšte nije iznenađena ovim videom.

Kulićeva kaže da je on sve to planirao još odavno i da je sada konačno plan sproveo u delo. Kako navodi veruje da je njen bivši samo običan žigolo, ali je više ne zanima pa ni ne prati rijaliti:

"Ne gledam rijaliti, ne zanima me Zola. Ja sam odavno stavila tačku na odnos sa njim. Po svemu sudeći sve to je radio za novac, radi sve da bi opravdao pare koje je dobio od produkcije. On je od početka pričao da će to da uradi, i sada je konačno uspeo da realizuje svoj plan. Zna se kako se zovu ljudi koji imaju seks za novac. Uvek su imali svoje ime", rekla je Miljana.

Kada smo je pitali da li misli da je njen bivši dečko žigolo, Kulićeva je odgovorila potvrdno.

"Naravno da jeste! Pa samo žigolo ima seks sa ženama zbog para".

Miljana je pre nekoliko dana "sahranila" Zolu te je i sada ponovila da on više ne postoji za nju.

Kulićeva je diskvalifikovana iz Zadruge 5 jer je Čolića udarala štiklom u glavu zbog njegove preljube sa Nevenom Savić.