GLUMAC (31) PRONAĐEN MRTAV: Grabio ka velikoj karijeri, policija sumnja na samoubistvo, a evo šta porodica kaže

Izvor: Instagram/mosesmoseley/screenshot

Glumac Mozes Džej Mouzli (31) najpoznatiji po ulozi u seriji "The Walking Dead" pronađen je mrtav, a na njegovom telu pronađene su i dve prostrelne rane. Kako pišu strani mediji, policija ovaj slučaj istražuje kao moguće samoubistvo.

Mozli (31) pronađen je u oblasti Hadsonovog mosta u Stokbridžu, gradu na periferiji Atlante, rekla je njegova porodica za TMZ, dodajući da je preminuo od rane iz vatrenog oružja.

Glumac se od 23. januara nije javljao porodici i prijateljima, a oni su u sredu prijavili njegov nestanak, a zatim su kontaktirali kompaniju za obezbeđenje automobila koja je njegovo vozilo pratila do mesta gde je tog dana pronađeno njegovo telo.

"On nije bio samo moj klijent. Mi smo najbolji prijatelji 10 godina. Bio je na mom venčanju. Svi koji su ga ikada sreli voleli su ga, niko nikada nije imao ništa negativno da kaže o njemu. Kada je bio u blizini svi su bili tako srećni. On je sve usrećio. Svi mi pokušavamo da shvatimo zašto je to uradio", rekao je njegov agent, Tabita Minčev za TheWrap.

Mozez, koji se pojavljivao u hit-seriji od 2012. do 2015., redovno je koristio društvene mreže da bi komunicirao sa fanovima i delio inspirativne citate.

"Najmoćniji ste kada odlučite da se osećate dobro bez razloga“, napisao je na Fejsbuku 13. januara, a 21. januara postavio je poslednji post. Bio je to izazov da postavi sliku od pre 10 godina.

Mouzli je rođen u Ejkenu u Južnoj Karolini, a 23. decembra je proslavio svoj 31. rođendan. Išao je u srednju školu Džonsboro i studirao krivično pravo na Državnom univerzitetu Džordžije od 2010. do 2016. godine, navodi se na njegovoj Fejsbuk stranici.