"SVE JE ZDRAVO, PRAVO, DEDA PERA UMRO": Majka zadrugarke otkrila sve o klipu o kom bruji Srbija, pa njima zamerila jedno

Ana Veselinović, majka zadrugarka Milice Veselinović otkrila je ko je čuveni deda Pera, ali i šta ju je zabolelo nakon što je klip isplivao u javnosti.

Izvor: Printskrin, Youtube/BALKAN TV

Klip zadrugarke Milice Veselinović i njene majke Ane kada joj saopštava da je deda Pera umrlo postao je viralan i o njemu se danima priča. Međutim, Ana je gostovala u emisiji "Pitam za druga" i progovorila o tome, ali i otkrila ko je bio deda Pera.

"Sve je zdravo, pravo, deda Pera umro", rečenica je koju već mesec dana svi citiraju, a ovo je definitivno jedan od najzapaženijih klipova pete sezone rijalitija.

Ana je otkrila ko je deda o kome je reč, ali i da je povređena klipom koji je objavljen, a posebno je dotaklo ponašanje Mine Vrbaški i Bore Santane.

"Bog da mu dušu prosti! To je teča od mog muža, pokojna tetka i pokojni deda Pera, oni su moju Milicu mnogo voleli, ona je s njima mnogo vremena provodila i voleli su je kao svoje rođeno. Deda Pera je naprasno umro 10. septembra naprasno. Taj razgovor sa Milicom znam od a do š, rekla sam da je sve okej. Jeste smešno, znam", rekla je Ana, a onda nastavila:

"Prođe mi kroz glavu "Da li da joj kažem...", i ja joj kažem. Oni to skratili i namontirali, TikTok gori. To je ružno i tužno. Videla sam i Bora Santana i Mina Vrbaški se snimili, reći ću mu koliko je to ružno. Taj čovek je umro i ružno je šaliti se sa tim stvarima", zaključila je Ana Veselinović.

Ovo je klip o kom bruji javnost:

Milica je nedavno imala veliki okršaj sa bivšim dečkom Mensurom, što je njenu majku potreslo i kako kaže, ne može više da gleda da neko njeno dete maltretira.

Pogledajte kako je taj sukob izgledalo: