"NE MOGU DA GLEDAM MALTRETIRANJE MOG DETETA": Brutalan okršaj Milice i Mensura, njena majka van sebe nakon ovih scena

Milica i Mensur od rastanka ne prestaju sa svojim okršajima, a zadrugarkina majka prilično je potresena.

Mensur Ajdarpašić i njegova bivša devojka Milica Veselinović ne prestaju sa brutalnim svađama, a ovog puta bili su na ivici fizičkog kontakta, zbog čega je i zadrugarkina majka reagovala.

Njih dvoje su se našli zajedno u garderobu gde je i počela svađa.

"Dokle sa mnom da se nadmećeš", upitao ju je Mensur držeći je čvrsto za nadlaktice.

"Po čemu, što si mi je*a glibavu majku u pi*ku", viknula je Milica što je Mensura baš razljutio i još oštrije joj se obratio.

"Slušaj mala, ja sam te napravio, ja ću te srušti! Sa mnom kad pričaš ima da spustiš glavu jer sam ja uz tebe bio sve vreme! Osećam sa tvoje strane sve najgore, zato i besnim! Izaći ćeš iz kreveta budaletino mala", govorio je dok ga je ona molila da prestane da je štipa više i da prestane da se svađa.

"Ima da se svađaš jer si go*no ispala prema meni. Kraj je kad ja kažem smeće malo, stani da završimo razgovor", kroz zube je rekao Ajdaršapić.

"Zašto radiš bre ovo? Zašto mi ovo radiš", vriskala je Veselinovićeva.

"Je*em ti mater u pi*ku! Ti mene praviš nasilnikom! Ti ovo praviš od mene", urlao je Ajdarpašić.

Nakon ove brutalne rasprave oglasila se i Ana Veselinović, Miličina majka koja tvrdi da joj je mučno sve ovo da gleda.

"Ne znam više šta da kažem! Zaista ovo više ne mogu da gledam. Ja sam njoj lepo rekla da nisam za taj odnos i da treba da se skloni od njega i dalje gura sama, ali me nije poslušala. Ne razumem uopšte toliko potenciranje veze u kome se neko ponaša tako kako se on ponaša prema njoj. Van sebe sam i ne mogu više da pratim, samo se potresam. Ne bi me iznenadilo ni da se pomire. Stvarno ne mogu da gledam više ovo maltretiranje mog deteta", rekla je ona za Pink.

Ana Veselinović, majka Milice Veselinović

