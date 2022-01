NEOČEKIVANI GOST IZNENADIO SVE U BARU! Ksenija odlepila od sreće, a njemu nije bilo drago kada ga je video!

Bivši učesnik Bara svratio je da poseti stare kolege. Ksenija mu se posebno obradovala, ali nisu svi delili njeno oduševljenje.

Izvor: Kurir TV printscreen

Izbačeni učesnik rijalitija, Luka Pavlović odlučio je da iznenadi bivše kolege, te je svratio u Bar.

Njegovom dolasku najviše se obradovala Ksenija koja je odmah ustala da ga zagrli.

"Mnogo mi je drago što sam videla Luku. Ja i on definitivno ćemo ostati prijatelji, kad ja izađem čućemo se", rekla je Ksenija.

Luka je u Bar stigao sa drugarom i seli su da popiju piće sa Kristinom. On je pozvao Damira kako bi poručio piće, ali on nije bio oduševljen te mu je poručio: "Boli me tačno k*rac", okrenuo se i otišao.

"Indiferentan sam prema Luki i njegovom dolasku", poručio je kasnije Damir.

Izvor: Kurir TV printscreen

Da li je u pitanju ljubomora, pošto Damir gaji određene simpatije prema Kristini ili nešto drugo ostaje da saznamo.

Barovci su napravili i žurku za pamćenje na kojoj su se svi ludo proveli, a pali su i sočni poljupci!

