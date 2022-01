NE PITAJTE ME ZA NJU, SA MNOM JE ZAVRŠILA! Dalilin otac očajan zbog pomirenja ćerke i Cara - tuguje na svoj rođendan

Huso Mujić se prvi put oglasio poslije pomirenja njegove ćerke i Filipa Cara.

Izvor: Youtube/Zadruga Official/Printscreen/Kurir/Zorana Jevtić

Dalila Dragojević i Filip Car sve su šokirali kada su se ljubili poslije žurke u utorak u pušionici i time stavili do znanja da su se pomirili, iako sada tvrde da su "samo drugovi".

Dalilin otac Huso Mujić, koji ovih dana proživljava porodičnu dramu zbog imovine, od starta je očajan zbog ćerkinog ponašanja u Zadruzi 5, a njegova prva reakcija nakon saznanja da je poslije svega što je uradila obnovila odnos sa Carem govori da i dalje ne stoji uz Dalilu.

On danas slavi rođendan, ali u njegovom domu ne vlada slavljenička atmosfera.

"Ne pitajte me za nju, sa mnom je završila. Povukao sam se, više neću da komentarišem ništa, nema poente", izjavio je Huso na pitanje da prokomentariše novonastalu situaciju, nakon čega je prekinuo vezu.

Podsjetimo, Huso Mujić je u prvoj ispovijesti koju je dao medijima rekao da ne podržava Dalilinu vezu sa Filipom Carem te da njegova ćerka u Šepak može da se vrati samo u slučaju da se pomiri sa Dejanom Dragojevićem. Sem toga, rekao je i da će bivšem zetu prepisati kuću u kojoj je živio s Dalilom.

Dalila je sinoć u Zadruzi tvrdila da nema šanse da bude s Filipom u vezi, te da je to nemoguće obostrano, ali i da će ubuduće od Filipa tražiti savjete po pitanju njenog ponašanja u rijalitiju, što je i on sam potvrdio govoreći da će dati sve od sebe da Dalila dođe do finala.

Ovako je izgledalo njihovo pomirenje poslije žurke: