JEDAN MOMAK LJUBI DVE DEVOJKE I MUŠKARCA! Haos u večerašnjoj epizodi Bara - novi parovi, svađe i SUZE! (FOTO)

Nova uzbudljiva epizoda rijalitija Bar.

Još jedan pregled dana rijaltija Bar očekuje nas na Kurir televiziji!

Novi takmičari definitivno su napravili pravu pometnju, ali i doneli potpuno novu energiju među takmičarima, a Aleksa nastavlja svoju ljubavnu igru sa DVE cimerke.

Kristini definitivno ne prija što se on muva i sa Dejanom, dok se on definitivno ne obazire na to, budući da se sa njom sočno ljubio nasred stana, ali je isto uradio i sa Markom!

Kakve su reakcije ostalih takmičara na njegove ljubavne igrarije, kako su proslavili rođendan Sofije Une, ali i ko se to i sa kim "kačio" u novoj epizodi - pogledajte večeras!

