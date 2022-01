NISAM JA KOD TEBE U EMISIJI, NEGO TI KOD MENE! Voditeljka odbrusila kolegi usred programa uživo!

Zoran Pejić Peja zbunio voditeljku!

Izvor: YouTube/ Grand Magazin Tv Grand

Zoran Pejić Peja gostovao je u emisiji "Grand magazin" u kojoj je otvoreno odgovarao na sva postavljena pitanja, ali i uspeo da u potpunosti zbuni voditeljku!

Kada je na red došla tema ljubavi sa Zlatom Petrović, voditeljka je pokušala da sazna nešto više od onoga što je pevačica ispričala u jednoj emisiji kada je rekla da je ljubav sa voditeljem otpočela nakon samo nekoliko sati, ali Peja je krenuo u "kontra napad".

"U ljubav i emociju jesmo, a da li hoćeš da me pitaš nešto od toga ili? Slobodno me pitaj", iskren je bio on.

"Ne znam na šta je Zlata aludirala", dodala je kroz smeh voditeljka.

"Iskre su se javile prvog trenutka kada smo se videli i to je sasvim normalno. Dešavalo ti se da sretneš muškarca i da ga toliko želiš da bi strgla odeću sa njega?". upitao je Peja.

"Je l' bila takva situacija između vas?", vešto je izbegavala da odgovori na pitanje atraktivna plavuša.

"Daj mi odgovor prvo", opirao se Pejić.

"Čekaj Pejo, nisam ja kod tebe u emisji nego ti kod mene! Pitaš me nešto škakljivo, ne mogu", odbrusila je ona.

Ovako izgleda sin Zlate Petrović i Zorana Pejića Peje: