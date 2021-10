STUDIRA I RADI U BUTIKU: Sin Zlate i Peje hteo da uđe u rijaliti ali odluka jednog čoveka je sve promenila

Zlatin i Pejin sin se ne potencira puno u javnosti ali je sve iznenadio odlukom da uđe u rijaliti.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel/Kurir TV/Instagram/pejic_jovan

Jovan Pejić, sin pevačice Zlate Petrović i voditelja Zorana Pejića Peje, javnost retko viđa jer je miran, vredan momak i student ali na iznenađenje mnogih i on je poželeo da se oproba u rijaliti programu.

Iako su ga povezivali sa Natašom Rodić, starijom sestrom Bogdane i Bojane Rodić, Jovan to nikada nije potvrdio ali se često može videti u društvu lepih žena.

Njegov otac Peja je nedavno otkrio iz kog razloga se njegov naslednik nije oprobao u ovom vidu TV zabave.

"Imao je obaveze na fakultetu. Mislio je da će moći da odloži neke ispite, pa da uđe. Ja sam mu rekao: “Dobro, ako to može”", rekao je nedavno Peja.

Izvor: MONDO/Petar Stojanović

"Međutim, pošto je to privatni fakultet, prvo su u početku rekli da može, bili smo sigurni da ulazi. Posle toga su se oni konsultovali sa dekanom i on je rekao da to ne može da se čini nikome. Moraju svi studenti da budu redovni", dodao je Pejić za “Kurir” tada, pa zaključio:

"Veoma sam zadovoljan, on je odličan student. Vredan, radan, vredno uči. Ponosan sam na njega. Nije ni na mene ni na Zlatu. U svakom slučaju, ni ona ni ja ne bismo bili za to da batali fakultet da bi ušao u rijaliti."

Iako roditelji mogu da mu priušte gotovo sve što poželi, Jovan Pejić je uz studije uspeo da uskladi i posao i već više od godinu dana radi u jednoj prodavnici sportske opreme.

Pogledajte kako izgleda Zlatin i Pejin sin: