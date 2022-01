SVE NAS JE POTRESLO PRED BOŽIĆ: Dušica Jakovljević prvi put drugačije slavila veliki praznik - Izgurala sam junački

Voditeljka je ove godine bila u ulozi prave domaćice.

Voditeljka Zadruge, Dušica Jakovljević, koja bi voljela da se oproba i kao glumica, ovaj Božić proslavlja nešto drugačije od svih prethodnih, sama sa djecom u svom domu.

Ovog puta nije imala pomoć roditelja, pa je sve morala sama da obavi, ali se, kako kaže, odlično snašla i nije joj palo teško što je božićnu gozbu pripremala satima.

"Prvi put slavimo Božić bez kontakta sa bakom i dekom, s obzirom da se moj tata nažalost zarazio koronavirusom. To nas je pred Božić sve malo protreslo i skrenulo nam pažnju da je zapravo ono što je najvažnije u životu zdravlje. To je naša povezanost koja je jaka, bez obzira na to da li ćemo sjutra biti razdvojeni kilometrima ili ćemo biti na različitim krajevima planete... Mi smo jako vezani, ja za svoje roditelje, djeca za baku i deku, tako da smo emotivno doživjeli tu činjenicu, rezultat kovid testa mog tate, ali rekli smo - samo da bude sve u redu, a mora i biće ako tako i mislimo.

Najvažnije je da se on osjeća sve bolje, da mu spada temperatura i navijamo da što lakše prođe kroz kovid. Dvije godine se držao vrlo jako, ponosni smo na njega. Sve je sada spalo na mene, i organizacija Badnje večeri i Božića i moram da priznam da sam vrlo ponosna na sebe što sam izgurala sve ovo junački, budući da sam uvijek bila oslonjena na svoje roditelje kada su veliki praznici u pitanju. Poranila sam jutros, ustala u 7, napravila česnicu... Moji prave onako kako se pravi u Vojvodini, tu pričansku česnicu, što je ustvari suva pita sa orasima. Ja sam pripremila česnicu, dobila prolaznu ocjenu kod djece i nešto što oni najviše vole da jedu", rekla je Dušica.

Prazničnu gozbu za svoju djecu spremala je satima, od jutra pa sve do popodneva, međutim ništa joj nije palo teško, naprotiv.

"Odlično sam se snašla praveći česticu. Toliko sam sve to radila s puno ljubavi... Bukvalno nisam izašla iz kuhinje od sedam ujutro do dva popodne. Mnogo sam srećna, uopšte nisam ni umorna. S obzirom na okolnosti, mislim da smo baš kako treba. U miru i molitvi provodimo ovaj Božić", zaključila je voditeljka.