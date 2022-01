"UH, GRLO MI SE STEGLO, BAŠ TEŽAK OSEĆAJ": Nikola Rokvić o najtežem trenutku posle Marinkove smrti, Božiću i mami

Pevač Nikola Rokvić otkrio je kako će provesti Božić ali i trenutak posle očeve sahrane koji mu je bio najteži.

Izvor: Instagram/bojanabarovic

Nikola Rokvić će Božić provesti u krugu porodice. Nažalost, ovo će biti prvi praznik bez njegovog oca Marinka Rokvića, koji je preminuo 6. novembra 2021. godine.

Oni će danas posetiti Novi Sad gde živi porodica njegove supruge Bojane Barović, a sutra će se svi okupiti u domu Nikoline majke Slavice. Biće tu i njegov brat Marko sa porodicom.

Nikola je za Kurir otkrio kako se u njegovoj kući proslavlja ovaj veliki praznik.

"Jedne godine budemo u Novom Sadu, pa druge u Beogradu. Volimo da bude što više dece, lomi se česnica, izvlači se novčić da vidimo kome će biti naklonjena godina. Poštujemo dosta lepih običaja. Naravno, prvenstveno osnov svega je liturgija, tako da porodično ujutru idemo u crkvu i onda se okupljamo i radujemo se prazniku i životu", rekao je Nikola, a onda je otkrio i kako se njegova majka Slavica drži nakon očeve smrti.

"Rane su još sveže i gledamo da budemo što više uz nju. Njoj je najteže", rekao je pevač.

Nikola Rokvić

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Nikola je progovorio i o svom prvom nastupu posle očeve smrti. Otkrio je da mu se javila želja da pusti glas i da je siguran da bi njegov otac bio ponosan.

"Prvih četrdeset dana nisam pevao, posle toga mi se javila želja da pustim glas. Znam da bi Marinko voleo da mi pevamo, to je i naš posao, ali i zbog emocija koje doživljavamo tokom pevanja, a koje su posebne. Pogotovo pevanje njegovih pesama mi donosi radost i tugu i neko duhovno ispunjenje. Volim da slušam njegove pesme, ali i da ih pevam. Uz njih mi je nekako bliži. U novogodišnjem programu RTS mi je bilo baš teško. Prvi put smo Marko i ja pevali, i to pet njegovih pesama. To mi je bilo, uh, grlo mi se steglo. Baš težak osećaj, jer smo svake godine zajedno snimali. Eto, prvi put bez njegam još njegove pesme, taj trenutak mi je bio najteži što se tiče pevanja posle Marinkove smrti", rekao je Nikola koji je do poslednjeg trenutka vodio borbu za očevo zdravlje, a evo kako su zajedno išli u manastir: