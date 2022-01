ALBANSKI TERORISTI SU NAS ZAROBILI U PODRUMU! Mladen Mijatović o traumatičnim događajima - Nekoliko ljudi je poginulo! 

Novinar i voditelj Mladen Mijatović otkrio je detalje iz svog života, te progovorio o trenutku kada su ga teroristi zatvorili u podrum, ali i bombardovanju Beograda kada je izveštavao punih 78 dana!

Mladen je izneo detalje života i rada u Studiju B tokom bombardovanja Srbije1999. godine.

"Od 24. marta kada je počelo bombardovane, izveštavao sam svih 78 dana i noći za Studio B. Bio sam isturen reporter na ulici, nijednu noć nisam spavao. Nije mi palo teško jer je to bio moj posao i od toga sam živeo", rekao je Mladen i opisao tadašnje vsoje radne dane:

"Nisam imao ni automobil, ni benzin niti bilo šta u to vreme. Imao sam jednu privilegiju, jednu sobu u hotelu u centru grada da bih bio bliži redakciji. Tu sam spavao preko dana, nisam išao kući na Konjarnik gde sam živeo s roditeljima".

Mladen se prisetio dana bombardovanja koji mu je zauvek ostao u sećanju.

"To je bila mnogo teška situacija sa mnogo ružnih događaja. Jedne noći sam preživeo direktno bombardovanje zgrade generalštaba, bio sam tu na licu mesta sa mojim kolegama iz štaba za civilnu zaštitu, kojoj sam pripadao kao član Studija B.Zgrada je već bombardovana tog dana, ali kad su bacili bombe u drugom navratu, nekoliko ljudi oko mene je poginulo, dosta ih je teško povređeno. Mnogi su ostali doživotni invalidi, a meni koji sam se tu zatekao, sticajem okolnosti ništa se nije desilo. Ipak, sam doživljaj tog užasa se ne zaboravlja. Sećam se da sam prvih 15, 20 minuta, ali sam video u strahu tu i samo užas tako da sam se tih nekoliko sati fokusira o prvenstveno prvih 15 20 minuta pomagao i pružao prvu pomoć u saradnji s vatrogascima, koji mnogo obučeniji od mene. Pomagao sam koliko god sam mogao i radio ono što su mi oni rekli da radim, u saradnji s Hitnom pomoći. Trčao sam od Nemanjine do Urgentnog centra jedno 50 puta. To mi je ostalo poprilično u životu urezano", ispričao je voditelj i otkrio kako je izgledao prizor pada rakete u njegovoj neposrednoj blizini:

"Samo sam čuo na radio vezi koju je imao čovek pored mene: 'Pazi, doleće druga' i u tom trenutku čula se detonacija, podiglao se oblak prašine. Ništa nisam mogao da vidim, potpuni mrak, pun sam prašine i svega ostalog. Ali dobro, i to se preživelo, bio sam zaista srećan što sam tako prošao".

Voditelj je ispričao i jednu neprijatmnu situaciju koju je doživeo na poslu:

"Imao sam jednu zanimljivu situaciju, blago rečeno neprijatnu. Krajem maja 2001. na području Velikog Trnovca je ubijen jedan od vođa albanske terorističke organizacije, koja je tamo delovala. Ja sam izveštavao kao novinar, međutim, tog dana kad je on ubijen, zvali su ga Kapetan Leši, jedna paravojna grupa tih terorista je zarobila mene i mog snimatelja Ljubu Stefanovića, zajedno s još nekoliko naših koleginica i kolega iz CNN-a i još nekoliko stranih agencija. Stavili su nas u podrum jedne kuće kao čin odmazde za ubistvo njihovog vođe. Nisu bili uopšte blagonakloni prema, srećom nisu znali da smo iz Srbije, pošto su videli da ima stranaca, Amerikanaca, Nemaca... U tom momentu nismo znali da li će biti odmazde. Proveli smo 5-6 sati u tom podrumu, kada su nas pustili. Pretpostavljam da su shvatili da im se ne bi isplatilo da uđu u bilo kakvu vrstu sukoba sa Amerikom, koja stoji iza CNN-a i Nemačkom koja je iza Dojče Velea. Mi smo se izvukli, nismo progovarali, a kasnije te večeri sam se pojavio na nacionalnoj televiziji i prepričao svoje iskustvo. Sutradan je došao jedan Albanac, koji me je video. Nije bio u uniformi, već u odelu. Prišao mi je i izgovorio dosta neprimerene reči na račun toga kako smo se spasli".