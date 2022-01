RAZVOD MI NIJE BIO PROBLEM, JA SAM TO DAVNO ODLUČILA: Voditeljka ponovo šokira - "Više sam brinula o novom poslu"

Jovana Jeremić otkrila da joj je prelazak na Pink bio veći stres od razvoda braka!

Izvor: TV Pink / screenshot

Jovana Jeremić je u godini za nama ostvarila medijski transfer i objavila da se razvodi.

Sada je priznala i šta joj je od ta dva zadalo više glavobolje...

"Veći stres mi je bilo to da ći ću opravdati povjerenje na Pinku! Razvod mi nije bio stresan jer sam ja to odavno planirala, samo sam čekala momenat. Bivši suprug i ja smo još u februaru sve to znali, ali smo čekali da ja krenem da radim, da budem psihički stabilna", rekla je Jovana Kuriru.

Voditeljka je rekla i da u novoj godini priželjkuje novu ljubav i opisala kakvog partnera priželjkuje:

"Da budem voljena i da mi se desi ljubav koja može da ide tri koraka ispred mene ili barem rame uz rame sa mnom".