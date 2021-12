JEZIVA TRAGEDIJA GLUMICE KOJA SE PROSLAVILA JOŠ KAO DETE: Njeni majka i otac pronađeni MRTVI, uzrok smrti MISTERIJA! 

Glumica je skrhana bolom jer su njeni roditelji pronađeni mrtvi. Uzrok smrti majke i oca Ališe Vit nije potvrđen.

Glumica Ališa Vit, koja je bila čudo od deteta i već 30 godina je aktivna u Holivudu, doživela je veliku tragediju. Njeni majka i otac pronađeni su mrtvi, a uzrok smrti je misterija.

Ališa (46) je, prema pisanju američkih medija, bila zabrinuta za svoje roditelje i zamolila je ove nedelje jednog od rođaka da ih obiđe u kući u Masačusetsu. Rođak je zatekao jeziv prizor, Robert (87) i Dajan (75) bili su mrtvi.

Uzrok smrti nije potvrđen, prenosi "TMZ", a glumica je skrhana bolom. Ona je otkrivena još kao dete i zbog visokog IQ-a i velikih talenata smatrana je čudom od deteta. Igrala je u kultnom SF filmu "Dina" iz 1984, čiji je rimejk nedavno napravljen.

Osim toga, Ališa je i uspešna pevačica a igrala je u serijama "The walking dead", "Tvin Piks", "Orange is the new black" i drugim.

