Mandić kaže da očekuju da će u januaru imati odgovore da li se Bošnjačka stranka opredijelila da li da bude u Vladi ili će se fokusirati na održanje vlasti u Bijelom Polju.

"Kada ste dio parlamentarne većine onda je neprirodno da dijelom svog bića budete u parlamentarnoj većini, a drugim u opoziciji. Očekujem da će BS saglasno vlastitom interesu i onome što je njena politička procjena, a ona je nacionalna stranka koja vodi računa o bošnjačkom narodu, da će ona procijeniti šta je to važnije za njene glasače i zajednicu, da li da bude u Vladi i učestvuje u kreiranju politike, ili će se fokusirati na održanje vlasti u Bijelom Polju, gdje čak nijesu prva violina. Ali to je posao i izbor Bošnjačke stranke, očekujem da ćemo već u januaru imati odgovore za šta se to opredijelila Bošnjačka stranka", rekao je Mandić, prenosi portal RTCG-a.

Rekao je da je zadovoljan funkcionisanjem izvršne vlasti.

"Danas je prosječna plata 1.000 eura. Ta prosječna plata je do 2020. bila oko 500 eura. Za četiri godine, takav značajan rast penzija i plata nigdje nije zabilježeno. Jedino je novo rukovodstvo Argentine obezbijedilo veći rast prosječnih plata nego izvršna vlast u CG. Kada pogledate rezultate na spoljnopolitičkom planu i pristupu Evropskoj uniji, da je Crna Gora najdalje odmakla u tome, da imamo pozitivan IBAR, otvorenu perspektivu i najveću šansu da postanemo naredna šansa EU, da zatvorimo pregovaračka poglavlja do 2026. onda nam to daje snagu da očuvamo parlamentarnu većinu".