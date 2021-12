ŽIKA JAKŠIĆ PRISKOČIO DAMAMA U POMOĆ U POSLEDNJEM TRENUTKU! Sele jedna drugoj u krilo, a HIT snimak osvanuo na mrežama!

Voditelj emisije "Nikad nije kasno" priskočio je damama koje su se našle u nezgodnoj situaciji u pomoć, a onda s njima snimio hit video.

Izvor: Instagram/nikadnijekasno_official

Vraćajući se sa snimanja pomenute emisije Žika je odlučio da pomogne gospođama koje su bile podrška jednom kandidatu i u poslednjem trenutku ostale bez prevoza.

Dve dame zbog loših vremenskih uslova i gužve u saobraćaju nisu mogle da dobiju taksi, niti svog vozača, a u pomoć je uskočio upravo Žika, te ih obe povezao u svom "smartu".

On je sve to zabeležio video snimkom, a samom vožnjom pohvalio se i na Instagramu. Ništa to ne bi bilo čudno da gospođe nije vozio u svom mini automobilu koji ima svega dva sedišta.

"Vi čujete jedan smeh pored mene, a to su dve dame kojima je vozač otkazao vožnju i evo šta se u dešava u mom 'smartu'", počeo je da objašnjava Žika pa pokazao Almu i Jasnu kako sede jedna drugoj u krilu.

On je potom objasnio da je njihov vozač trebalo da dođe po njih u studio na Košutnjaku, ali je očigledno zaboravio, a nasmejane dame nisu mogle da se sete njegovog broja.

"Izvadio je bosansku karticu iz telefona, stavio srpsku, a mi ne znamo taj broj", pravdala ga je Alma, a Žika se kroz osmeh nadovezao: "A on zaboravio da treba da dođe po vas".

Uz Žikinu dobru volju i pomoć na putu gospođe su bezbedno stigle do hotela u kom su odsele.

Pogledajte hit snimak iz Žikinog "smarta":