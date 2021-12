SA NJOM SMO ZAVRŠILI, U CRNO NAS JE ZAVILA! Mariji Kulić POZLILO zbog Miljane, ne smije da se vrati u Niš!

Marija Kulić se oglasila nakon Miljanine diskvalifikacije.

Izvor: Instagram/marijakulic_mtaz/YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Miljana Kulić diskvalifikovana je iz pete sezone rijalitija Zadruga zbog napada na bivšeg momka Lazara Čolića Zolu, a njeni roditelji Siniša i Marija Kulić u potpunosti su razočarani u nju.

Pisalo se da se Miljana nije vratila u svoj dom u Nišu, a sada je otkriveno i Mariji je pozlilo nakon što je čula kakav je skandal napravila, te je za medije istakla da su "sa njom završili".

Marija i Siniša, koji su teško bolesni i zabranjen im je svaki vid stresa i nerviranja, od njene diskvalifikacije ne mogu da dođu sebi. Iz kuće ne izlaze, a preko ove sramote, kako kažu, svojoj ćerki neće preći.

"Očajni smo, meni je pozlilo, a ne smijemo da se nerviramo. Ne znam gdje je Miljana, kući nije došla. S njom smo završili, u crno nas je zavila. Nemam komentar, ne mogu da pričam više, prijatno", ispijenim glasom rekla je Marija za "Alo".

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Podsjetimo, Miljana se za medije oglasila odmah nakon diskvalifikacije i rekla da se ne kaje zbog prebijanja Zole.

"Svjesna sam šta sam izgovorila. To su monstruozne riječi, nije mi žao što sam ga udarila i opet bih. Svjesna sam da sam i sada mogla da ga ubijem, nisam razmišljala u tom trenutku, to je katastrofalno, ne osjećam se dobro, a ovo što sam izgovarala izgovarala sam u afektu. Nikada ne bih... Ja sam njega poistovjećivala sa svojom porodicom. Dala sam sve od sebe, ostavio me je, prevario me je, konačno sam svojim očima vidjela ono što su mi svi govorili", rekla je tada Miljana.