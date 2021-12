NOVI TAKMIČAR STIGAO U KUTIJI U ZADRUGU! Maja i Car zanemeli kad su ga videli - Filip odmah zapretio devojci! (VIDEO)

Zadrugari su izašli kako bi videli poklon o kom ih je Veliki šef obavestio, a kada su ga otvorili izrazi lica Maja Marinković i Filipa Cara govorili su da nisu baš srećni zbog dolaska novog zadrugara.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

U Zadrugu je stigao veliki paket, a kada su učesnici prišli i otvorili kutiju iz njen je je izašao novi-stari zadrugar Milan Janković Čorba.

I dok su se mnogi obradovali njegovom dolasku, Maja Marinković i njen dečko Filip Car čini se nisu baš bili srećni što ga vide.

Čorba se pozdravio sa svim zadrugarima, ali je zaobišao Cara i Maju, pa mu se Filip i obratio:

"Dođi i pozdravi se bre", rekao je Car.

"Čuo sam da ujedaš", poručio mu je Čorba.

Maja i Čorba bili su u emotivnoj vezi u Zadruzi 4, a kako je ona ranije otkrila bili su intimni i pred njen ulazak u aktuelnu sezonu Zadruge. Pred sam ulazak u Belu kuću Čorba je otkrio šta se dešavalo prilikom njegovog poslednjeg susreta sa Majom Marinković, sa kojom je ranije bio u vezi.

"Maja je pokušavala da me kontaktira, i dok sam bio sa Teodorom, i posle, cimala me je često. Posle toga sam otišao u Smederevo, tu sam cirnuo, tu sam bio besan i razočaran u Teodoru. Ona se vratila u Švedsku, ja sam hteo da ostanem da se bavim kuvanjem i muzikom, onda se desila Maja", rekao je on i dodao:

"Maja je cimala šminkerku, šminkerka me zvala, dala mi Maju. Maja je došla u Smederevo, ja zaboravio na to. Strina me zvala i kaže 'Dođi i pogledaj ovo'. I onda je bilo 'bum bum bam'. Ljudi su videli da je ona došla, ona je uvek sređena. Babe i strine su se uzbudile sve, bila je atrakcija. Maja je atrakcija. Ja sam otišao sa Majom u neki smeštaj blizu lokala gde smo bili. Znao sam da sam pogrešio što sam to uradio. Ja nemam probleme te sa Majom kao ostali, rekao sam joj da ja ne želim više, i ona mi se izvinila. Ja sam radio to iz besa, a ona to radi iz fizičkog zadovoljstva. Videćemo sve kad budem ušao, mene to ne zanima. Verujem da Car ne želi da me vidi, osim ako ne želi da se otarasi Maje. Car me mrzi, Janjuš ima pravo da me ne gotivi, on je šoumen i duhovit. Moj cilj je da pomirim Maju sa Janjušem".

Nešto kasnije u toku večeri kada su se osamili, Filip je imao janu poruku za Maju povodom čorbinog ulaska u Zadrugu.

"Ja ne trpim takve stvari. Jer ja kofu g*vana jedem da bih bio sa tobom u vezi. Tvoje ponašanje, agresivnost, pa da još da mi se sprdaš tako. Ako budu pogledi, pesme sa Čorbom, odmah ću da te otkantam. Nisam naivan, ni glup", naglasio je Car Maji, a da li će ga ona poslušati ostaje da vidimo.