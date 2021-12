DROGIRALA SAM SE SA JANJUŠEM I MAJOM! Šok tvrdnje Miljane Kulić nakon diskvalifikacije - "Donosili su BELO na prozor!"

Miljana Kulić iznela šokantne tvrdnje nakon diskvalifikacije iz Zadruge.

Miljana Kulić diskvalifikovana je iz Zadruge nakon što je bivšeg dečka Lazara Čolića Zolu udarila štikolm i razbila mu glavu, usled čega je on završio u zavojima i sa brojnim modricama na licu.

Bivša rijaliti učesnica je u svom prvom intervjuu po izlasku iz rijalitija priznala da je tek sada svesna šta je uradila, ali da se ne kaje, te progovorila i o menici zbog koje bi mogla da ostane bez kuće, a potom iznela šokantne tvrdnje o Maji Marinković i Marku Janjuševiću Janjušu.

U toku trajanja rijalitija Zadruga se u nekoliko navrata potegla priča o kokainu i tome da li ga je Čolić koristio, a Miljana je sada navela da jeste, priznala da ga je i sama konzumirala i dodala da su isto radili i Maja i Janjuš.

"Zola me je kada se nadrogira tukao, nikada sebi neću oprostiti što sam to uzela. Tri puta sam uzela malo kokaina. Nikada neću moći da se pomirim sa tim", započela je Miljana za "Informer".

"Uzimali su i Janjuš i Maja i Zola, ja tada nisam. Ja sam samo tri puta i nikad više", dodala je.

Novinarka ju je podsetila i da je Čolić u više navrata demantovao da se ikada drogirao, a Miljana je nastavila:

"Da, korona je bila kada mu je stiglo belo na prozor. Uzeo je novac iz mog novčanika i preko rešetaka dao čoveku. Onda sam ušla u toalet i pozvala majku, on je mene gurnuo, udario i izašao na ulicu i počeo da cepa majicu. Ja sam trčala za njim, on se grebao po vratu i pozvao policiju. Priveli su mene, ja u policijskoj stanici vidim čoveka iscepanog... Verovatno im je on nešto rekao. Ja gledam u čudu i ne mogu da verujem. Plašio se da će moja majka doći i napraviti haos zbog tog kokaina", pričala je Kulićeva.

