DALILA JE LAKA ROBA! Dejan Dragojević urnisao bivšu u emisiji - pričala o ljubavi sa Carem, on je ŽESTOKO SPUSTIO!

Dejan Dragojević oštro odbrusio Dalili.

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official

Dejan i Dalila Dragojević već neko vreme pune domaće medije, a sada su se suočili u emisiji "Amidži šou" gde su komentarisali sve o čemu se do sada pisalo i pričalo.

Podsetimo, Dalila je javno prevarila svog supruga sa kojim je ušla u Zadrugu i uplovila u vezu sa FIlipom Carem, o čemu je sada i govorila.

"Ne smatram da dugo nije valjalo, meni je bilo predivno, meni je zaista bilo prelepo. Posvetila sam se našem životu, ali eto desila mi se ljubav. Moja greška je što nisam na vreme rekla kako stoje stvari, nego sam bila u fazonu da to nije tako i da mi se dešava nešto čudno, da su mi se hormoni uzburkali, međutim kako je vreme odmicalo, Dejan je primetio da se nešto čudno dešava. Nismo imali krizu, živeli smo normalan život. Meni je brak bio idealan, ali desilo mi se to, nisam mogla da pobegnem od sebe. Bilo bi gore da sam provodila vreme sa Dejanom, a da sam mislila na drugog muškarca. Nisam pratila četvrtu sezonu toliko, samo najaktuelnije. Ja nisam Cara u početku primećivala, tek posle kada su počeli njegovi komplimenti. Ta njegova hrabrost, pitao je Dejana da li ima pravo da se bori za moju ljubav, tako da mislim da jeste vanserijska ljubav", priča Dalila.

Dejan joj je odmah odbrusio:

"Sve ovo što kaže je totalna glupost i totalna laž. Milion nekih stvari se tu dešavalo, uključivaću se... Smatram da u braku nije bilo problema i zasićenja, ali u njoj je bio problem. Kada vratim film sada, primećivao sa, problem. Htela je da se oslobodi mene... Hvatala ju je depresija jer nije mogla da se oslobodi mene. Ljudi oko nje joj pričaju kakva je bila pre mene, i to joj je davalo hrabrosti da postane ovo što je sada, preljubnica, pa treća osoba u ovom odnosu", priča Dejan.

Dejan i Dalila Dragojević

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

"Nisam ja bila željna ničega, želela sam da uđemo u Zadrugu i da napravimo sebi bolji život. Nisam očekival da će mi se ovo desiti. On ima pravo da bude ogorčen i isfrustriran i da me vređa. Ide jako nisko", dodaje Dalila.

Dejan ju je potom žestoko isprozivao.

"Ne idem ja nisko... Ako je njoj kompliment ono od Filipa, svaka moja reč njoj treba da bude kompliment. Meni tako nešto nije moglo da se desi, ja na taj njen odnos sa Filipom na početku nisam reagovao, on je momak koji će da proba, pa ako prođe prođe. Kad je video da je ona laka roba, da je lakša nego bilo koja druga, njemu nije interesantno. Vratio se Maji, čim je to mogao da uradi, prvi seks i to je to", zaključio je Dejan.