ZANEMELA ZBOG UKLJUČENJA U EMISIJU: Gledateljka šokirala pričom o Maji Marinković - "Šutirala si mi majku" (VIDEO)

Maja Marinković je dobila neprijatan poziv u emisiji "Narod pita"

Izvor: Zadruga Official

Maja Marinković je fizički nasrnula na Filipa Cara u rijalitiju "Zadruga", a on je na licu imao podlive i posekotine.

Ovo nije jedini slučaj u kom je Maja bila agresivna prema nekom svom partneru.

Priču da Filip Car i Marko Janjušević Janjuš nisu jedine "žrtve" Maje Marinković, podrejao je jedan telefonski poziv u emisji "Zadruga - Narod pita" pre izvesnog vremena, kada se u emisiju uključila gospođa koja je tvrdilla da je Maja zabijala nokte u kožu njenog sina.

"Majo, da li se sećaš ko je ovde?", upitala je gledateljka.

"Mislim da prepoznajem glas", rekla je Maja.

"Majo, ti si malopre rekla da si razoktrila Janjuša, da li ja sada tebi mogu da skinem masku sa lica? Imala bih pet dana, a možda ni pet, mesec dana bih mogla da pričam, ali nemam ni prostora, ni vremena. Ti znaš šta si radila pet godina sa mojim sinom Stefanom, ti znaš da si nam uništila život, da si nas proganjala. Da si nam stan demolirala, da si moju majku šutirala, Stefanovu baku, zvali smo tvog tatu da dođe i da te vodi, a on je meni rekao: ,,Snežana, ja ne ustajem u 4 sata ujutru za džabe". Šta je to trebalo da znači? Majo, da li znaš koliko sam noći provela sa tobom u stanu, koliko noći asm te smirivala, tvoje drugarice si postavljala da ga prate, pa si me molila da svom sinu ne kažem? Da li se sećaš koliko puta si mu nokte zabijala u kožu, u leđa? Ja se grozim i počinjem da se tresem kako je moje dete izgledalo", pričala je gledateljka.

Pogledajte:

maja Izvor: YouTube/ Zadruga Official

