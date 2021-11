DALILA JE BILA SA DVOJICOM U CRNOJ GORI! IMALA JE PROBLEME: Dragojevićka RASKRINKANA u programu UŽIVO!

Tokom "Igre istine" Lepi Mića je upitao Stefana Krstovića da otkrije šta zna o Dalili Dragojević.

Izvor: Kurir/Printscreen/Zadruga

"Krle, pitanje za tebe. Šta si pričao i šta znaš o Dalili?" - pitao je Mića.

"Znam neke stvari, pričali smo baš on i ja. Stvari koje ja znam, zna i Dejan. Moj drug koji je bio sa njom, sad je oženjen, to je bilo prije nego što se oženio. Bila je sa jednim momkom u Podgorici, imala je probleme. Momak sa kojim je bila nije dolazio u stan par dana i ona se čula sa drugim tipom i kako su se čuli. Posle nekog vremena ste se smuvali... Momak sa kojim je bila u svađi došao je u stan", govorio je on.

dalila Izvor: Zadruga Official

"Sreli smo se ispred zgrade", dodala je Dalila.