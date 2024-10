Domaćinstva u Crnoj Gori, u septembru 2024. godine, potrošila su 106.421.463 kWh (kilovatsati) električne energije, što je 31 odsto manje u u odnosu na potrošnju ostvarenu u avgustu, dok je u odnosu na septembar 2023. potrošeno 6,42 odsto više energije

Izvor: MONDO

Iz EPCG ističu da je prosječan septembarski račun za električnu energiju za domaćinstva u Crnoj Gori (ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni) iznosi 29,32 eura. Domaćinstvima u Mojkovcu prosječan račun za prethodni mjesec iznosi 19,93 eura, dok je najveća potrošnja očitana u Ulcinju, gdje je prosječan oktobarski račun vrijedan 39,40 eura.

“Račun u vrijednosti do 30 eura dobiće 67,6 odsto domaćinstava, od 30 do 50 eura 18,4 odsto potrošača, od 50 do 100 eura 11,3 odsto kupaca, dok će račun preko 100 eura dobiti 2,7 odsto kupaca električne energije u Crnoj Gori”, kazali su iz EPCG-a.

Popust je obračunat za 214.031 kupca, odnosno 53,89 odsto domaćinstava u Crnoj Gori.