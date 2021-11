NOVINAR SUSPENDOVAN ZBOG PEVAČICE! Napravio veliki propust tokom intervjua - "Kajaću se zauvek"

Došao s drugog kontinenta zbog dugo očekivanog intervjua i napravio veliki propust.

Britanska pevačica Adel nakon duže pauze nedavno je objavila novi album, te je tim povodom davala intervjue za mnoge strane medije među kojima je bio i "Channel Seven" iz Australije. Međutim, niko nije očekivao da će zbog intervjua sa Adel voditelj ove televizije biti suspendovan.

Met Doran, voditelj pomenute televizije, otputovao je u London kako bi obavio intervju sa Adel, ali se priča neslavno završila nakon što joj je on rekao da je odslušao samo jednu pesmu.

Intervju sa Adel je bio velika stvar za ovu televiziju, pre svega jer je to bio jedini australijski medij koji je dobio tu priliku. Kako se navodi, nakon razgovora sa njom, pevačica je upitala voditelja šta misli o njenom dugoočekivanom četvrtom studijskom albumu, na šta je on odgovorio da ga "nije do kraja poslušao", što je pevačicu naljutilo.

"Nisam bio potpuno svestan toga da sam na mejl dobio pregled njenog albuma, koji je objavljen nekoliko nedelja nakon mog putovanja u London", rekao je voditelj za strane medije i dodao:

"Bio je to previd koji nije bio nameran. Ovo je najvažniji imejl koji sam ikada propustio. Kajaću se zauvek".

Pisalo se i da je Adel napustila intervju sa njim, ali Doran tvrdi da to nije istina.

"Nije otišla, desilo se zapravo suprotno. Razgovor je trebalo da traje 20 minuta, a trajao je 29", ispričao je on.

Zbog propusta koji se dogodio, voditelj je dobio suspenziju od dve nedelje.

Adel je šokirala ceo svet kada se nakon razvoda prepolovila i smršala neverovatnih 50 kilograma!

