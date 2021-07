6 SITUACIJA KOJE JASNO POKAZUJU DA NISTE U ZDRAVOJ VEZI: Ako prepoznajete ove znake, partner manipuliše vama!

Stručnjaci otkrivaju kako da prepoznate znake da partner emotivno manipuliše vama!

Manipulatore je teško prepoznati upravo zato što su manipulatori i vešto nas obmanjuju, tako da nismo ni svesni toga.

Emotivna manipulacija odvija se tako što partner na razne načine pokušava da "minira" vaše samopouzdanje, tako da na kraju pomislite da ste potpuno bezvredni.

Da do toga ne bi došlo, psihoterepaut Ema Dejvi otkriva šest situacija koje su jasan pokazatelj da ste žrtva emotivne manipulacije svog partnera.

Lažni komplimenti

Ako vam partner kaže da biste baš lepo izgledali kada biste se našminkali ili da ste lepi ali treba da skinete par kilograma... to baš i nije dobar znak.

Ema objašnjava da manipulatori kompliment ubacuju o okvire neke izjave, tako da mogu da vam kažu da ste "previše osetljivi" ako njihovu izjavu dovedete u pitanje.

Psihoterapeut ističe da je to osobina toksičnih osoba koje žele da navedu žrtvu tj. osobu kojom manipulišu da se oseća loše u vezi sa sobom.

Poređenje sa drugima

Osećaj da nikada niste dovoljno dobri može da vas navede da se osećate anksiozno i nesrećno.

Ljudi kojima partner stalno nabacuje mišljenje da nisu dovoljno dobri su zapravo žrtve, koje neretko počinju da menjaju čitav svoj identitet – od načina odevanja, kilaže, boje kose, do govora, kako bi zadovoljili partnerov kriterijum.

A ako samo pokušate da to dovede u pitanje, manipulator će se braniti time da samo želi da vam pomogne. Zapravo nije tako jer da biste bili bolja verzija sebe potrebno je da imate samopouzdanje, koje vam on konstantno ubija.

Stalno takmičenje

Manipulator uvek želi da bude bolji od vas, u svemu. Koriste svaku šansu da istaknu koliko su dobri i čine sve da vas stalno proganja osećaj da je partner bolji, da je postigao više od vas.

Uvrede kroz pitanja

Možda će vas pitati kako se nešto kaže i da li ste išli na časove srpskog u školi, recimo. Poenta je da vam postavi pitanje zbog koje ćete se osećati posramljeno i glupo, a upravo to je i poenta.

To je bila samo šala

Kada se naljutite i ozbiljno uvredite, pa shvate da se drugačije ne mogu izvući iz situacije, reći će vam da je sve to bila samo šala. Možda će vam poručiti i da nema potrebe da uvek sve shvatate tako ozbiljno.

Nateraće vas da vam bude žao

Manipulator će vas na kraju dovesti do toga da se vi izvinjavate zbog nečega što niste uradili. Ali, on će vas navesti da verujete da je to vaša krivica, čak i kada nije.

Jednostavno, manipulatori se koriste pametnim trikovima pomoću kojih stvari izvrću u svoju korist, tako da se na kraju vi njima izvinjavate.

Ukoliko prepoznajete znake manipulacije u vezi, što pre prekinite toksičan odnos jer se to neće promeniti na bolje.