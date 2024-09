Princeza Dajana detaljno opisala frapantne intimne odnose s Čarlsom: Jurila ga i molila, a on je odbio užasnim postupkom

Nekadašnja princeza od Velsa jednom prilikom je pričala vrlo otvoreno o intimnim odnosima koje je imala u braku prije nego što su oni iščezli, a sjećala se jasno i kada je tome došao kraj.

Izvor: Patrick HERTZOG / AFP / Profimedia

Princeza Dajana, fatalna plavuša koja nije željela tipičnu ulogu princeze, kada se oslobodila okova kraljevske porodice, otvoreno je pričala o svemu sa čime se suočavala na dvoru. Tako nije štedjela ni svog bivšeg supruga, tada još uvijek princa Čarlsa.

U čuvenim snimcima koji su nastali tokom njenih razgovora s Piterom Setelenom, njenim trenerom za javni nastup, Di je ispričala mnogo toga o sebi i svom životu. U njima se osvrnula čak i na svoj seksualni život – konkretno, onaj koji je imala u braku sa sadašnjim kraljem.

Poznato je da princeza Dajana prije udaje nije imala nikakav ljubavni život, nijednu romansu, avanturu, ništa što bi joj pomoglo da shvati kako izgleda život odraslih i zaljubljenih (što je bio i jedan od vodećih razloga zašto je odabrana za ženu budućeg kralja).

I princeza Dajana i kralj Čarls, tada princ, bili su toliko nezadovoljni da je njihovo obezbjeđenje često strahovalo da će doći i do fizičkog obračuna između supružnika i da će neko biti povrijeđen. Svađe su bile tako žestoke da je često izgledalo kao da je "nasilje neizbježno", priznao je jedan od tjelohranitelja u knjizi "The King: The Life of Charles III" iz 2022. godine.

Knjiga se dotakla i seksualnog života Dajane i Čarlsa, koji zapravo nije ni postojao tokom velikog djela njihovog braka. Opisana je jedna specifična situacija u kojoj princeza "bukvalno juri svog muža niz hodnike, uz stepenice i od sobe do sobe" u Čarlsovoj seoskoj kući za odmor "Highgrove House".

"Zašto nećeš da spavaš sa mnom", pitala je lejdi Di svog muža koji je poslije rođenja princa Harija, 1984. godine, "jednostrano prekinuo njihovu seksualnu vezu", navodi se u knjizi. Čarlsov sarkastičan odgovor bio je: "Ne znam, draga. Mislim da sam gej".

Nakon što je u braku varana i zapostavljana, vremenom je počela da traži ljubavnike, a u trenutku kada je Setelenu pričala o svom braku, za Čarlsa je bila udata 12 godina.

Na pitanje je li u njihovom odnosu bilo seksa odgovorila je:

– Pa, bilo je. Bilo je. Bilo je. Ali bilo je čudno, veoma čudno.

Kako je objasnila, nakon što je bilo čudno, onda više nije bilo ničega, a sjećala se čak i kada je tačno prestala da bude intimna sa Čarlsom.

– Ali toga je bilo i onda je iščezlo prije oko sedam godina, šest godina, ne, sedam, jer Hari ima osam godina – rekla je princeza Dajana.

I dok su imali odnose, Čarls je želio to samo jednom u nekoliko nedjelja, rekla je princeza.

– Instinkt mi je rekao da je stvarno bilo tako čudno – objasnila je ona i dodala da su spavali zajedno "jednom u tri nedjelje" i da je ona potom "stalno razmišljala".

– Onda sam shvatila obrazac, jer on se viđao sa svojom damom svake tri nedjelje prije nego što smo se vjenčali – zapazila je princeza Dajana.

Buran ljubavni život fatalne princeze

Ljubavni život princeze Dajane bio je izuzetno složen, obilježen njenim burnim brakom s princom Čarlsom, kao i velikom medijskom pažnjom. Iako je u početku njen brak s Čarlsom izgledao kao bajkovit, ubrzo se otkrilo da je bio pun poteškoća, što je kasnije dovelo do razvoda i brojnih spekulacija o njenim kasnijim vezama.

Kako su se zavoljeli?

Princeza Dajana, rođena kao Dajana Spenser, upoznala je princa Čarlsa kada je imala 16 godina, a on 29. Iako je u početku Čarls izlazio s njenom starijom sestrom Sarom, ubrzo je između Dajane i Čarlsa došlo do romantične veze. Njihova veza je privukla veliku pažnju medija i javnosti, a brak je viđen kao idealna priča o kraljevskom paru.

Vjeridba između Dajane i Čarlsa objavljena je u februaru 1981. godine, a vjenčali su se 29. jula 1981. u spektakularnoj ceremoniji u katedrali Svetog Pavla u Londonu. Vjenčanje je pratilo više od 750 miliona ljudi širom svijeta. Dajana je u to vrijeme imala samo 20 godina, dok je Čarls imao 32. Na početku je sve djelovalo savršeno, a par je dobio dva sina, princa Vilijama (rođen 1982.) i princa Harija (rođen 1984.).

Iako su u očima javnosti bili savršen par, ubrzo su počele da se javljaju pukotine u njihovom braku. Glavni problem bio je Čarlsova duga ljubavna veza sa Kamilom Parker-Bouls, koju nikada nije prekinuo ni tokom braka sa Dajanom. Dajana je kasnije izjavila da je "u braku bilo troje", aludirajući na Čarlsovu vezu s Kamilom.

Dajana se, takođe, suočavala s ogromnim pritiskom javnosti, konstantnim nadzorom medija i očekivanjima koja su dolazila s ulogom buduće kraljice. Njeno mentalno zdravlje bilo je ozbiljno pogođeno, a ona je otvoreno govorila o borbi s bulimijom i depresijom.

Godine 1992. par je najavio razdvajanje, a konačno su se razveli 1996. godine. Iako su se zvanično razveli, Dajana je ostala voljena i obožavana ličnost, a njen humanitarni rad i dalje je bio u fokusu svjetske pažnje.

Nakon razvoda, Dajana je nastavila svoj život i, prema pisanju medija, imala nekoliko ljubavnih veza koje su izazivale veliko interesovanje. Jedna od njenih najpoznatijih veza bila je s dr Hasnatom Kanom, kardiologom pakistanskog porijekla. Njihova veza je trajala dvije godine (od 1995. do 1997), a mnogi bliski Dajani su smatrali da je on bio njena najveća ljubav. Međutim, Kan je navodno okončao vezu zbog pritiska medija i svoje želje da izbjegne javni život.

Posljednja i najpoznatija veza Dajane bila je sa Dodijem Fajedom, sinom egipatskog milijardera Mohameda Al-Fajeda. Njihova veza je bila pod budnim okom medija, a par je često bio fotografisan na odmoru na jahtama i luksuznim destinacijama. Postojale su spekulacije o njihovim planovima za budućnost, ali njihov odnos nikada nije dobio priliku da se razvije jer su oboje tragično poginuli u saobraćajnoj nesreći u Parizu 31. avgusta 1997. godine.