TRI LJUBAVNICE NAPISALE PISMA ŽENAMA SVOJIH LJUBAVNIKA: "Došao je tvoj muž na red, evo šta prvo moraš da znaš"

Tri ljubavnice su u otvorenim pismima otkrile šta muškarci govore o svojim ženama i zašto započinju aferu.

Izvor: Shutterstock/gmstockstudio

Ko bolje poznaje muškarca, supruga ili ljubavnica? To je pitanje koje je nastalo nakon što su tri ljubavnice odlučile da napišu otvorena pisma ženama svojih ljubavnika. Otkrile su šta muškarci govore o svojim ženama i zašto se uopšte upuštaju u preljubu, piše "Dejli Mejl". Sva imena su izmišljena zbog želje da ostanu anonimne.

Kejt (45)

"Ovo mi nije prva afera. Četvrta mi je. Prva je bila sa mojim ličnim trenerom. Bila sam u braku godinu dana i shvatila sam da moj muž ne želi intimni odnos kakav sam ja željela. Bilo je ili rastati se ili zadovoljiti taj dio negdje drugdje. Druga afera se dogodila oko godinu dana nakon toga. Kolega s posla (ne preporučujem, na kraju se sazna jer ljudi primjećuju više nego što mislite). Treća je bila s tipom kojeg sam upoznala u pabu. Četvrti je vaš muž.

Uspijevao je da mi odoli neko vrijeme, ali ja sam uporna i privlačna. Na kraju noći pitala sam ga da li bi imao aferu sa mnom. Rekao je 'ne', ali je uzeo moj broj. Ne moraš da se brineš, ne želim ga za sebe. Uvijek mi na kraju dosade. To je čisto se**ualno s moje strane, ali čini se da nikad nije s njihove strane. Muškarci ne mogu da se nose sa tim kad žena radi muške stvari. Na primjer, ima aferu samo zbog fizičkog zadovoljstva. U početku im se sviđa, ali žele da se zaljubite u njih. Ne znam zašto muškarci ne mogu da razgovaraju sa svojim ženama. Čini se da su sposobni samo da razgovaraju o tome ko će kupiti mlijeko, a tvrde da vole ženu", zaključila je.

Dejzi (34)

"Većina muškaraca me traži jer imaju fetiš o kom njihove žene ne žele ni da čuju. U mnogim slučajevima muškarci jednostavno vole uzbuđenje. Ja nisam njihova žena, ja sam njihova uzbudljiva tajna. Puni su iščekivanja kad dođu kod mene. Nemaju pojma šta bih sljedeće mogla da učinim. Ja sam suprotna dinamika od one koju imaju kod kuće. To je opojna kombinacija bijega od stvarnosti i uzbuđenja uz besramno istraživanje se**ualnosti".

Emili (38)

"Prvo što bih ti rekla je 'Oprosti'. Nisam namjeravala da se zaljubim u tvog muža, a ni on nije namjeravao da se zaljubi u mene. Upoznala sam ga dok sam bila sa drugaricama na proslavi rođendana. Slučajno smo se opet sreli ujutru u kafiću i shvatili da radimo blizu jedno drugog. To je trenutak kada je trebalo da počnemo da razgovaramo o svojim partnerima, kako bismo jasno dali do znanja da nema ničega osim prijateljskog čavrljanja. Ali nismo. Ignorisali smo burme na prstima omotanim oko šoljica kafe dok smo se potajno gledali očima u oči.

Onda me je pozvao na piće nakon posla i alkohol je otopio ono malo odbrane što je preostalo. Poljubili smo se u mirnoj sporednoj ulici i bio je to najbolji trenutak koji sam doživjela. To je bilo prije dvije godine. On je čovjek koji ne zna kako se doveo u situaciju u kojoj se nalazi. Ne znam da li želi da te ostavi i da li će ikada. Pratila sam te jednom. Privlačna si, izgledaš srećno i shvatam zašto ne želi da te ostavi. Ali ja želim da to uradi.

Afera čini najnesebičniju osobu najsebičnijim bićem na svijetu. Znaš da je pogrešno ono što radiš, ali ipak nastavljaš. Moje dijete ima deset godina, starije je od tvog. Svaki put kad mu pogledam u lice, osjećam se posramljeno i preplavljeno iznenađenjem što mogu svoje potrebe da stavim ispred njegovih. Ja sam loša majka, a to je još gore nego biti loša žena".