IMALA SAM ODNOS DVA PUTA DNEVNO NEDJELJU DANA! Desilo se ono što nisam očekivala, a onda je došao petak

"Moram da priznam da me je više odnosa natjeralo da želim više odnosa", priznala je, ali sve se promijenilo poslije pet dana.

Izvor: MONDO

Jedna 43-godišnja razvedena majka troje djece, odlučila je da svoje iskustvo podijeli za cosmopolitan.si. Njenu ispovijest prenosimo u cjelosti:

Konačno sam stigla do tačke u svom životu u kojoj zaista uživam u se**u, iako nemam uvijek mnogo vremena za to. Kada me je prijatelj izazvao da pokušam da imam odnos dva puta dnevno nedjelju dana, bila sam oduševljena. Jedini put u životu kada sam imala odnos više od jednom dnevno, bio je kada sam pokušavala da zatrudnim, a tada je se** bio samo sredstvo za postizanje cilja. Moj dečko Mario i ja obično imamo odnos tri ili četiri puta nedjeljno, tako da je ovo bilo značajno povećanje. Odlučila sam da mu ne kažem za izazov i samo pređem na stvar. Tako je krenulo.

Ponedeljak

Moja djeca su bila sa mojim bivšim, a Mario je ostao da prenoći. Oboje smo se spremali za posao u isto vrijeme, pa sam odlučila da ga iznenadim pod tušem. Ovo nikada ranije nismo radili, ali sam oduvijek željela da probam. Početak dana je bio veoma dobar. Kasnije uveče, Mario i ja smo planirali da idemo u pozorište. U pozorištu je bilo veoma mračno. Ne mogu da vjerujem da ovo priznajem, ali zapravo smo se ušunjali u kupatilo i brzo se zaključali u jednu od kabina. Ovo je bilo još jedno prvo iskustvo za mene, prilično zastrašujuće. Na našu sreću, očigledno niko ne voli da ide u toalet usred predstave!

Utorak

Probudila sam se sama i da budem iskrena, nakon aktivnosti od prethodnog dana, nisam razmišljala o odnosu. Pokušala sam da se samozadovoljim, ali me je va*ina jako boljela. Mario je te večeri svratio kod mene na večeru i gledali smo film. Počeli smo da se ljubimo, što je dovelo do odnosa u mojoj spavaćoj sobi.

Srijeda

Mislim da je Mario bio malo iznenađen što sam ponovo pokrenula intimni odnos, ali i on je definitivno bio posvećen tome. Kasnije te noći, počela sam da brinem da sam mu, stalnim potenciranjem, oduzela priliku da on pokaže želju. Posljednje što sam željela da uradim jeste da se osjeća kao da ne može da me prati jer sam znala da Mario, kao i većina momaka sa kojima sam bila, zaista voli da je on taj koji pokreće stvari.

Četvrtak

Morala sam da priznam da me je više odnosa natjeralo da želim više odnosa. Zaista sam se radovala što ću ponovo vidjeti Marija. Te večeri sam pokušala da ga pozovem za još telefonski se**, ali je bio na kasnoj večeri i nije se javio. Razmišljala sam da ponovo pokušam da se samozadovoljim, ali sam bila previše umorna. Pokušaj da uključim odnos dva puta dnevno nije bio lak, posebno kada je moj partner bio odsutan.

Petak

Mario me je iznenadio kada se pojavio u mojoj kancelariji. Rekao je da zbog našeg specijalnog "telefonskog razgovora" misli na mene i da mora odmah da me vidi. Zaključala sam vrata svoje kancelarije. Pošto je moja kancelarija na kraju hodnika i većina ljudi je bila na ručku, nije bilo velike opasnosti da budemo otkriveni, pa smo ćutali. Ovo je bilo mnogo bolje od moje uobičajene pauze sredinom dana.

Te večeri sam poslala poruku Mariju i rekla mu da bih voljela da dođe, a on me je pitao šta se dešava. Na kraju sam mu rekla za se**ualni izazov i on je počeo da se smije. Rekao je da mu je konačno jasno zašto sam bila tako razigrana u posljednje vrijeme. Došao je i imali smo vrlo miran odnos koji se za mene nije završio vrhuncem, što nije tipično. Mislim da je to bila kombinacija moje djece u kući i činjenice da sam bila tako iscrpljena. Ovo je definitivno bila loša strana cijelog odnosa. Počela sam da osjećam da je kvalitet počeo da pati.

Subota

Iako smo oboje bili prilično iscrpljeni, Mario je želio da uradi svoj dio kako bi mi pomogao da završim nedjelju, pa smo rano jutros ponovo razgovarali na Fejstajmu- Imali smo odnos na ovaj način nekoliko puta prije izazova i u početku je bilo malo zastrašujuće. Uvijek mi treba dosta vremena da bi mi bilo prijatno. Svratila sam do Marija te večeri, ali nije prošlo tako dobro. Pokušali smo da imamo odnos, ali meni je bilo bolno. Prvi put u pet mjeseci otkako smo zajedno, Mario je imao problem sa održavanjem ere**ije. Počela sam da razmišljam da možda toliko intimnog odnosa ipak nije tako dobra ideja.

Nedelja

Osjećajući da mi je obaveza da završim nedjelju, bilo je manje zabavno nego inače. Odnos je počeo da se osjeća kao obaveza, a ne kao nešto što sam radila iz zadovoljstva. Kasnije tog dana, Mario i ja smo bili sami u mojoj kući, uživali u hrani i Netfliksu. Oboje smo se složili da je, iako volimo odnos, lijepo provodite vreme na taj način. Te noći smo odlučili da napravimo pauzu od odnosa. Ipak, kada sam ugasila svijetlo i kada smo legli, počeo je da me ljubi u vrat i prije nego što smo to shvatili, naša odjeća nije bila na nama.

Sve u svemu, mislim da je intimni odnos dva puta dnevno previše za mene. Iako je učinio da se osjećam kao nevjerovatno se**ualno biće, istina je kad kažu da ni previše dobrog nije dobro. A kada je u pitanju odnos, i Mario i ja smo otkrili da nam je nedostajalo njegovo iščekivanje, koje ponekad može da bude zabavnije od samog čina.

BONUS VIDEO: