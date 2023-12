OŽENJENI PREDSEDNIK DRŽAVE RAZVEO SE ZBOG FATALNE CRNOGORKE SAŠE! Majka bila aristokrata, otac špijun!

Njena majka Silvija poticala je iz aristokratske crnogorske porodice. Živojin, Sašin otac, je radio za britansku obaveštajnu službu

Saša Montenegro ili Aleksandra Aćimović Popović, poreklom po ocu i majci, Silviji Popović i Živojinu Aćimoviću, iz Crne Gore, iako je rođena u Bariju i Italiji, svoje korene je često isticala.

Njena majka Silvija poticala je iz aristokratske crnogorske porodice, ali je navodno većina poginula u logorima tokom nacističke okupacije Jugoslavije. Živojin, Sašin otac, je s druge strane radlio za britansku obaveštajnu službu. Supružnici su se sa ćerkom preselili u Argentinu dok je bila devojčica.

Ona je u mladosti svoju sreću potražila u Meksiku tokom 70-ih i 80-ih prošlog veka ona je bila kraljica meksičkih pikantnih filmova, a glumila je u filmovima poput "Snežana i sedam ljubavnika". Vremenom je počela da se pojavljuje i u poznatim meksičkim sapunicama i postala je jedno od najprepoznatljivijih lica tamošnje kinematografije, ali i žena koja je plenila svojim seksepilom i uvek bila u centru pažnje.

No, ono što je obeležilo njen život jeste brak sa 28 godina starijim Hoseom Lopezom Portiljom, političarem i bivšim meksičkim predsednikom. Inače, vladavinu ovog predsednika (na čelu države bio je 1976. do 1982. godine) obeležile su brojne kontroverze - primera radi poistovećivao se sa astečkim božanstvom Kecalkoatlom i jednu od svojih ljubavnica postavio je za ministarku turizma. Meksiko je u vreme njegove vladavine zapao u dužničku krizu, te je došlo do potpune devalvacije pezosa kao valute. Meksikanci su verovali da je novac od svakog barela nafte koji je zemlja prodala završio u Lopezovom džepom.

Romansa Saše i Lopeza otpočela je 1984. ona je u tom trenutku bila 30-godišnja starleta koja se pojavljivala, često naga, u niskobudžetnim filmovima koji jesu bili namenjeni odraslima i puni sugestivnih kadrova i izjava, ali ipak nisu sadržali scene eksplicitnog intimnog odnosa.

Saša je Lopezu rodila ćerku i sina, pre nego što se on uopšte razveo od prve žene Karmen Romano; 1985. dobili su ćerku Nabilu, a dve godine kasnije sina Aleksandra. To su bile burne godine, tokom kojih se on svađao sa svojom decom iz prvog braka koji nisu odobravali ovu vezu i tvrdili su da je Saša "sponzoruša".

"Mislim da to nije bila ljubav na prvi pogled, ali jeste istina da je on kao čovek bio impresivan. Bio je džentlmen, veoma staložen, kulturno izdignut, bio je šarmantan čovek", ispričala je glumica u jednom intervjuu.

Portiljo se od prve supruge razveo 1991, a na ludi kamen su on i Saša stali 1995, te 2000. kada su upriličili i crkveno venčanje. No, brak je počeo da im propada nakon što je Lopez doživeo moždani udar, a deca iz njegovog prvog braka počela agresivno da se mešaju u ovaj odnos. Saši je navodno, po sopstvenom priznanju, dosadilo da brine o starcu "koji više nije ekonomski produktivan", tako bar prenose meksički mediji.

Već početkom 2000-ih došlo je do potpunog kraha ovog odnosa, a on sam je to ilustrovao priznanjem da ga je Saša posle operacije srca rekla da je trebalo da umre i da joj je upropastio život. Ubrzo nakon toga, Saša se posvađala i sa dve Lopezove ćerke iz prvog braka - one su vikale da je ku**a i da je uzela sve što je njihovo. Hose, koji se pred kraj života ponovo pomirio sa decom iz prvog braka i umnogome bio pod njihovim uticajem, ispričao je da ga je Saša prozvala "izdajnikom" i "slabim čovekom" jer nije želeo da tuži sina koji mu je navodno ukrao veoma vredne knjige iz kućne biblioteke.

Lopez je 1995. prepisao Saši svoje luksuzno imanje u blizini Meksiko Sitija, no u godinama pred njegovu smrt upravo je to postalo kamen spoticanja u njihovoj brakorazvodnoj parnici. On je 2002. podneo zahtev za razvod, potražujući pritom da se kuća i imanje prepišu na njihovo dvoje dece. Političar je u tom trenutku bio invalid koji je život provodio u invalidskim kolicima, a za svoje nevolje u vezi kuće krivio je isključivo svoju sjetu. "Ljubavna veza jednog starca sa veoma lepom i mladom ženom je teška veza", prokomentarisao je kratko.

Ona se nakon njegove smrti potpuno povukla iz javnosti i živi daleko od svetla reflektora. Pre nekoliko godina pojavila se na umetničkoj izložbi svoje ćerke, a kada su je novinari upitali zašto ne napiše biografsku knjigu kratko je odgovorila: "Ljudi već znaju mnogo stvari o mom životu i mogu da ga ukrase kako god žele".