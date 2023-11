DOKTOR OTKRIVA KOLIKO TREBA PROSEČNO DA TRAJE VOĐENJE LJUBAVI! Muškarci su najveći "krivci" za dužinu - ovo je ALARM

Ako se pitate kolika je minutaža u krevetu dovoljna, evo odgovora!

Večita tema rasprave u krugu prijatelja jeste - koliko treba da traje intimni odnos? Nekome je pet minuta sasvim zadovoljavajuće, dok je drugima i pola sata. Doktor Hari Fisč je sproveo istraživanje kako bi utvrdio koliko traje prosečan intimni odnos, a rezultate je objavio u svojoj knjizi.

U istraživanju navodi da 43 odsto parova u proseku ne vode ljubav duže od dva minuta. Dalje, 23 odsto njih ima intimne odnose od tri do sedam minuta, 15 odsto od sedam do 15 minuta, a samo 12 odsto parova navelo je da odnos traje od 15 minuta do nekoliko sati.

Fisč u knjizi piše da su muškarci glavni "krivci" za kratke odnose u krevetu zbog preuranjene ejakulacije. Više od 90 odsto žena ne može da doživi vrhunac u roku od dva minuta zbog čega često ostaju uskraćene za zadovoljstvo.

"Postoje velike varijacije između parova pa tako neki zaista vode ljubav i do sat vremena, ali mnogo je više onih čije su 'strastvene seanse' kratke", napisao je Fisč. Osim toga, u knjizi naveo je da parovi u proseku vode ljubav dva puta nedeljno. Muškarcima koji ne mogu da odlože vrhunac posle dva minuta niti da ga dožive posle 40 minuta savetovao je da se obrate lekaru.