Nastavnica Riki Lin Leglin je razmenjivala intimne fotografije sa učenikom od 16 godina, a zvala ga je i u svoj dom da bi imali odnose.

Izvor: MARIES COUNTY SHERIFF

Nastavnica Riki Lin Leglin (24) iz Mizurija u Sjedinjenim Američkim Državama je razmenjivala intimne fotografije sa učenikom od 16 godina, a zvala ga je i u svoj dom da bi imali odnose, piše "New York Post". Optužena je da je slala svoje intimne fotografije i video zapise na kojima se vidi kako koristi sek**alno pomagalo.

Oni su se dopisivali preko društvene mreže "Snepčet", a učenik ju je prijavio nakon što je sve "brzo eskaliralo" poljupcem. Ona ga je zvala kod sebe kući, a on je smišljao "izgovore" kako se to ne bi dogodilo.

Ona predaje u malom gradiću Sent Džejms u državi Mizuri. Potom se za njihov odnos pročulo u školi i ona ga je molila da sav materijal obriše iz svog telefona jer je znala da je čeka zatvorska kazna.

Kada ju je privela policija, rekla je da on je sve inicirao i da ona nije znala da je on maloletan. On se branio time što je rekao inspektorima da pregledaju njen telefon i pronašli su tačno ono što je on i opisao u kojem se vidi ko je inicirao odnos.

Ona je optužena za posedovanje dečje po*nografije i pokušaj silovanja uz sek**alnu eksploataciju. Izbačena je iz škole momentalno. Pred sud izlazi 20. novembra.

