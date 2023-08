SIN DOVEO SNAJU, ISTA K'O NA SLIKAMA, REKOH ODLIČNO... Ispoviest svekrve: Čim je progovorila, znao je da MORAJU NAPOLJE!

Posle godinu dana zabavljanja sa njenim sinom, snaja je došla u goste kako bi upoznala svekrvu.

Ko se odlično slaže sa svekrvom, taj je dobio lutriju - makar tako kaže većina ljudi. Opšte je poznato da je odnos svekrve i snaje uvijek zamršen, a često je i tema mnogobrojnih psihologa koji je detaljno analiziraju. Kažu da se majka i žena utrkuju koja je sinu, odnosno suprugu, važnija žena u životu, mada se, prema riječima stručnjaka, uvijek ispostavi da je takvo posmatranje situacije samo gubljenje vremena.

Ovoga puta donosimo ispovijest jedne 56-godišnje svekrve. Kako otkriva, bila je i te kako uzbuđena što će upoznati snaju posle godinu dana zabavljanja sa njenim sinom. Njen jedinac je govorio da je ona "ljubav njegovog života", ali svekrva je postala ogorčena čim je videla kako je snaja pozdravila njenog 58-godišnjeg supruga i nju.

"Prošlog vikenda doveo ju je na večeru. Do sada smo očekivali da ćemo je upoznati, s obzirom na to koliko je naš sin bio oduševljen njome i koliko je o njoj pričao. Prema njegovim riječima, ona je savršena i ona je 'ta prava'. Došao je taj trenutak, oni zvone na vrata, a mi otvaramo. Izgleda tačno kao na slikama, što je sjajan početak. Moj sin se smije od uha do uha, takođe sjajno", napisala je u objavi na Reditu.

Pozvali su ih da uđu, devojka je prihvatila majčin zagrljaj i čvrst stisak ruke njenog muža, a zatim je rekla: "Ja sam ta s kojom vaš sin ima intimni odnos". Svekrva je napisala da je bila ogorčena, ali da je očekivala je da će se njen suprug smijati, jer su on i sin inače šaljivdžije. Ipak, ovo je čak i njemu bilo previše.

"Možda sam ja konzervativna, ali od svega što je mogla da kaže o mom sinu, rekla nam je to?Jedan pogled na moje lice i moj muž je znao da nju ne odobravam. Možda sam dozvolila da moja očekivanja postanu previsoka i nije pošteno imati ih, ali ponavljam: od svega što je mogla da kaže roditeljima svog dečka, koje nikad nije upoznala, ona je izabrala to. Mom sinu je to prvo bilo zabavno, ali kad je primijetio moju reakciju, lice mu je klonulo", napisala je.

Uznemirena slikom koja joj se usadila u glavu, reagovala je ljutito i rekla snaji da izađe. Tvrdi da je htela još puno toga da kaže, ali da je, na svu sreću, ostalo tako kako jeste. Njen sin nije htio da ide, insistirao je da joj daju još jednu priliku, ali svekrva nije bila voljna. "Čak se i moj suprug, koji inače uživa u nepristojnim šalama, ovog puta složio sa mnom. Međutim, sada se osjećam krivom zbog svoje reakcije i pozvala sam sina da se izvinim, ali on nije htio da se javi", dodala je.

Ispod ove objave, nastao je niz različitih komentara: "Ja sam liberalan koliko god mogu da budem i stvarno ne mogu da shvatim šta je djevojka očekivala, kako će takav komentar proći?!", "Oženjen sam i imam dijete, moja porodica očigledno zna da sam imao polni odnos s njihovom ćerkom. Broj puta kada sam im spomenuo naš intimni život je nula"...