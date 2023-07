PRISTALA SAM DA ME CIJELI KRAJ PLJUJE JER SAM ZAVRŠILA SA KUMOM! Ispovijest za MONDO - "Niko me nije pitao ZAŠTO"

Beograđanka (28) otkriva za MONDO zašto je završila sa kumom svog bivšeg momka. Imala je jedan cilj.

Vijest da je Anđelka Prpić zatrudnela sa nekadašnjim drugom i nesuđenim kumom svog bivšeg muža odjeknula je brzinom svjetlosti. To je ujedno bio i povod mnogobrojnih negativnih komentara. Završiti sa kumom jeste tabu tema, ali u današnje vrijeme postoji mnogo sličnih, ako ne i istih priča, samo se o njima ne govori. Da Anđelka Prpić nije prva, govori i činjenica da je dosta ličnosti sa estrade uplovilo u vezu sa prijateljima svojih bivših, ali i priča 28-godišnje Beograđanke koju deli za MONDO.

"Mogu slobodno da kažem da sam oduvijek bila popularna djevojka. Ne bih znala da vam otkrijem razlog, ali tako je bilo dok sam išla u osnovnu školu, srednju, na faks. Nikada mi nije bilo teško da nađem momka i zaista ne mogu da budem skromna kad govorim o tome. Momci i djevojke znaju da sam oduvijek bila jedna od najpoželjnijih, a riijetko kada sam imala solo status. Moje veze su trajale od godinu i po do tri godine, a onda je došao period kada sam odlučila da budem sama.

Završila sam vezu od dve godine na ljeto 2021. i bila skoro godinu dana sama. U kraju u kom živim, moje društvo i ja se skoro svakodnevno okupljamo u jednom kafiću. To je lokal u koji možete da dođete sami, ni sa kim se ne dogovorite, a uvijek ćete naletjeti makar na jednu osobu sa kojom ćete popiti kafu. Sa dobro poznatom lokalnom ekipom uvijek se kretao i jedan momak kog sam poznavala iz viđenja. Moram da priznam da mi se nikada nije naročito dopadao. Uvijek sam govorila da je simpatičan, ali ne i moj tip.

Imamo zajedničko društvo i to je dovelo do toga da jedan dan na ljeto naredne godine spojimo stolove. Tako je nastala naša komunikacija, a prilično mi se dopala. Bila sam pozitivno iznenađena i naš kontakt se nastavio i nedeljama kasnije. Uplovila sam u vezu sa njim, mada sam svakodnevno imala nedoumice. Sve više je izostajao sa naših okupljanja, nije se pojavljivao u kafiću. Ponekad bih odlučila da ga okrenem, ali se nije javljao na telefon. Tada sam počela da sumnjam, a znala sam da me intuicija nikada ne vara.

Već sam počela da gubim interesovanje, a uvijek sam govorila da ne znam ko je ubeđen u teoriju da 'što više kulirate djevojke, one su više zainteresovane'. Ne, to me je maksimalno odbijalo. Planirala sam razgovor sa njim, a onda sam sticajem okolnosti upoznala njegovog kuma. Nisam ni znala da mu je kum, do jednog momenta. Odlučila sam da se vidim sa drugaricom i njenim novim momkom, a kum je bio sa njima. Lijepo smo komunicirali i kroz priču sam saznala da su moj momak i on kumovi. Ipak, drugarica me je odvela u stranu i rekla da moj momak sve vrijeme ima drugu djevojku. Otkrila mi je da je to djevojka koja živi u mom kraju, pokazala mi njihove slike, a potom su se sve kockice složile - nije se javljao kada je bio sa njom, nije dolazio u kafić kada je spavao kod nje, bio je umoran kad god je imao plan sa njom.

Odmah sam pomislila - ovo je prilika za osvetu. Posvetila sam se upoznavanju kuma i znala sam da, ako ja to riješim, kum će biti sa mnom. Već to veče mi je tražio broj telefona i tako je nastala naša priča. Njih dvojica u to vrijeme nikako nisu mogli da stignu da se vide. Stalno su se dogovarali, ali zbog posla i obaveza nikako nisu mogli da se uklope. Kumu sam sve ispričala, a on je riješio da mom bivšem kaže da smo zajedno, po cijenu da nikada više ne razgovaraju.

Znala sam šta će nastati u kraju. Znala sam da ću biti na lošem glasu. Znala sam da će me svi gledati osuđujućim pogledom. Znala sam da će mnogi promeniti mišljenje. Znala sam da će me poznavati i oni koje ja ne poznajem. Znala sam da ću, gdje god da sjednem, čuti 'Eno je ona što je posvađala kumove jer je bila sa obojicom'. Bila sam spremna na to. Tako je i bilo. Ipak, mene to ne boli. Moja želja za osvetom je bila jača. Niko me nikada nije pitao zašto. Nema veze, ali pitam ja vas - zašto se muškarcu prašta da bude u dve paralelne veze, a žena je na stubu srama kada vrati istom merom? Možda nije ista, ali to je žena. Mi vraćamo duplo gore", glasi ispovijest 28-godišnje Beograđanke koja je željela da ostane anonimna.

