"NAŠLA SAM MU DRUGU SIM KARTICU, OPET ME VARA!?" Dečko kaže da mu treba zbog posla, a on BAŠTOVAN - devojka SLUĐENA

Jedna devojka ubeđena je da je dečko vara zbog dve SIM kartice!

Izvor: YouTube/Scenes Kuch Aise Hain

Kada je reč o poverenju, pogotovo u ljubavnim odnosima, ono se pažljivo i postepeno gradi, ali i vrlo lako gubi. Dovoljan je mali znak drugačijeg ponašanja, pa da partner posumnja u svaku vašu reč i nasluti prevaru. Upravo se sa sličnom situacijom susrela jedna devojka od 26 godina koja je odlučila da javno potraži pomoć za svoj ljubavni problem.

"On je kompulzivni lažov koji kaže da nije učinio ništa loše i da sam ja paranoična. Ja imam 26, a on 29 godina. Zajedno smo četiri godine. Većinu vremena, on je divan, ali nekoliko puta je bio neveran. Kada sam ga poslednji put uhvatila, obećao je da to više nikada neće učiniti. Nedavno je bio veoma tajnovit sa svojim telefonom, pa sam njuškala po njegovim stvarima", započela je devojka svoju ispovest.

Pravi šok je usledio kada je među njegovim stvarima pronašla još jednu SIM karticu. Odlučila je da mu to kaže i u lice. Međutim, odgovor koji je dobila od njega nimalo joj nije ulio poverenja.

"Rekao mi je da su za posao, ali ja mu ne verujem. On je baštovan i koristi isti telefon za svu ličnu i poslovnu komunikaciju. Volim ga i ne želim da ga izgubim, pa sam prešla preko toga. Znam da nije iskren, ali ja ne znam šta da radim", upitala je ona, nakon čega je usledio stručan odgovor psihologa.

"Čak i ako ovaj put govori istinu, očigledno ne verujete svom dečku, što je crvena zastava. Čini se da se plašite da ga izgubite, čak i ako to znači da mu dozvolite da vas iskoristi. Vi zaslužujete bolje", glasio je savet.

A šta vi mislite?