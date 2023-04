"BRAĆO MUŠKARCI, KOJI KLOŠARU TAPŠETE" Karleuša žestoko o RAZVODU i skandalu fudbalera - "Marš, kod mame!"

Poznata kao neko ko nema "dlake na jeziku", Jelena Karleuša iznijela je svoj stav o najnovijem skandal u svijetu fudbala, ali i žestoko "udarila" na muškarce.

Fudbaler Maroka Ašrafa Hakimija našao se u žiži interesovanja svjetske javnosti kada ga je provobitno neimenova djevojka (24) optužila za silovanje, što je on demantovao, a zatim i kada je njegova supruga, poznata španska glumica navodno podnijela zahtjev za razvod braka. Kako prenose mediji fudbaler je optužen da je prošlog mjeseca u svojoj kući u Parizu silovao djevojku dok su mu supruga i djeca bili na odmoru u Dubaiju.

Kako se navodi brak fudbalera i glumice već neko vrijeme nije idealan, a njegova supruga je odmah nakon ovoga zatražila razvod, ali i polovinu imovine stečene u braku. Ubrzo se pojavila i lažna vijest da fudbaler ne posjeduje ništa, jer je navodno svo svoje bogatstvo prepisao majci Sadiji.

Jelena Karleuša se ovog puta oglasila povodom ovog skandala koji trese svjetsku javnost i dala svoj oštar sud o razvodu i "nesrećnim" muškarcima - "Šta se desilo sa našim nesrećnim muškarcima? Vidim, toliko oduševljenje ovim Hakijimijem, što je, kako kažu mediji, sva primanja od kluba prepisao majci, pa njegova supruga neće dobiti ni cent pri razvodu... Da usput dodamo da je njegova supruga (i majka njihove djece) podnijela zahtjev za razvod zbog tužbe za silovanje, koju je protiv njenog muža podnijela djevojka od 24 godine", počela je ona u svojoj objavi i nastavila:

"Čak i da djevojku nije silovao, svakako je bio sa njom i to niko ne spori. Supruga podnosi zahtjev za razvod, što bi mnoge žene učinile, i? Šta se dešava? Kreće najveća laž i budalaština svjetskih medija, ujedno i naših, da je Hakini svu imovinu i platu davao svojoj mami. Gospodo, (a i dame, da vas naučim), plata ne može da se daje nikom drugom sem onom koji je zarađuje. Po zakonu. Po zakonu, on na to plaća porez. Na zaradu. Ne njegova mama. Da li je on posle pare prebacivao mami, Bogu ili nekom trećem, potpuno je nebitno. Po zakonu, to se vodi kao njegova zarada i za svaku transakciju postoji trag i plaća se porez. Razumijete?!".

Karleuša je u istom tonu nastavila - "Dalje, po zakonu, kad si u braku, sem ako postoji predbračni ugovor, supružnici sve stečeno u braku dijele na dva jednaka dijela. To vam je, braćo, zakon. Džaba se veselite i njegovu suprugu i majku njegove djece nazivate ku*vom i sponzorušeom (?!). Njegova supruga će dobiti sve po zakonu, a on će vjerovatno ići u zatvor zbog silovanja.

"E sad, lik je toliko ružan, da vjerujem da je morao da siluje. Dalje, lik je takav da treba sve pare da da svojoj ženi i djeci, jer ih on, kao takav bijednik, ne zaslužuje. Neko ko siluje, vara i ne voli svoju porodicu, neko ko od svoje djece sakriva pare, umjesto da im ponosno da sve, po meni je bijednik, a bijednici ste i vi, braćo muškarci, koji takvom klošaru tapšete.

Kad je riječ o majci tog Hakimija, zamislite, ona je svog sina vaspitala tako. Kako? Pa da siluje, vara i hoće da ostavi djecu bez ičega. Divna baka svojim unucima, zar ne? Ali nije ni bitan ovde ružan Hakimi, odraće ga žena kao mačku, i treba. Meni ste ovde poenta vi, dragi muškarci. E, zbog vas takvih, jadnih, nečasnih, sebičnih, samoživih, žene danas nisu srećne, brakovi ne opstaju, žene se tuku i žene ubijaju. Vi ste svi postali ženomrsci! I zato, marš kod mame koja vas je tako vaspitala. A vi, žene, pamet u glavu, ako muško ne pruža sve vama i vašoj djeci bez pogovora, ako se majka meša u finansije i brak - šutnite ga odmah! I onako dolazi vrijeme kada će se muškarci koristiti samo kao donatori sperme u budućem svijetu svjesnih jakih žena", zaključila je Karleuša.