NISTE NI SVESNI KOLIKI MU JE, KAKO DA NEMA TOP RIBE?! Svet bruji o ogromnoj alatki zavodnika - "SAV USPEH DUGUJE NJEMU"

Prijatelj Pita Dejvidsona otkriva da komičar može da se pohvali veličinom svoje alatke.

Izvor: YouTube/LateNightWithSethMeyers/Instagram/kimkardashian

Pit Dejvidson, koji je poznat po komičnoj emisiji "Saturday night live", veliku pažnju privukao je kada je stupio u vezu sa Kim Kardašijan. Kada se njen brak sa Kanjeom Vestom raspao, komičar je bio prvi sa kojim je javno stupila u vezu i istina je da su mnogima delovali nespojivo.

Još otkako je bio u vezi sa Arijanom Grande, počele su glasine da je Pitov polni organ dugačak 25 centimetara, što je pevačica i sama potvrdila. Džej Faraoh, prijatelj ovog zavodnika, potvrdio je ove sumnje, ističući da je alatka zapravo njegov recept kada je osvajanje cica u pitanju.

"Stvarno je toliki. Tačnije, dugačak je 23 centimetara. Jednom sam pričao s njim i pitao ga kako uspeva da privuče toliko devojaka, a on mi je odgovorio da svoj uspeh duguje svojoj 'obdarenosti' i rekao mi: 'Da, brate, 23 centimetara je dug'", otkrio je njegov prijatelj i dodao da je komičar "sladak i ranjiv tip koji se uprkos daru bori sa drugim fizičkim problemima".

Podsetimo, Pitu su postavljene dijagnoze Kronove bolesti i graničnog poremećaja ličnosti, zbog čega prima terapiju, ali pojedine simptome leči i medicinski prepisanom marihuanom. Arijana Grande bila je njegova verenica, a bio je u vezi i sa prelepom Kejt Bekinsejl koja je 20 godina starija od njega, potom sa glumicom Margaret Kvoli, manekenkom Kajom Gerber...

Veza između Kim i Pita trajala je devet meseci, a komičar je učestvovao i u rijalitiju "Keeping up with the Kardashians". Fanovi i dalje pamte scenu kada ga je Kim pozvala da se istuširaju zajedno, a on bacio telefon i potrčao ka kupatilu. Pogledajte neke od fotografija Pita Dejvidsona: